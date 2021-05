Les investissements des entreprises pétrolières du secteur public central augmentent de 25% en avril

En avril 2021, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), premier acteur du CPSE dans l’exploration pétrolière et gazière, a réalisé un capex de Rs 1,893 crore soit 6,4% de son objectif 2021-22 de Rs 29,800 crore contre 8,5% de la objectif respectif dans l’année il y a mois.

Les premières indications de la performance des investissements des entreprises du secteur public central (CPSE) les plus importantes du secteur de l’énergie indiquent qu’elles ont bien démarré en 2021-2022.

Parmi eux, une douzaine de CPSE du secteur pétrolier et gazier ont enregistré un capex de 5 610 crores de Rs en avril, soit une augmentation de 25% par rapport à 4 475 crores de Rs rapportés le mois correspondant il y a un an. Ces CPSE ont atteint 5,4% de leur objectif de capex pour l’exercice 22 en avril, contre 4,5% de l’objectif respectif le mois précédent.

Ces douzaines de CPSE ont fixé un objectif de capex de 1,04,620 crore de Rs en 2021-22, contre 98522 crore de Rs ciblé en 2020-2021. Avec une insistance constante du ministre des Finances Nirmala Sitharaman, le capex réel provisoire de ces CPSE s’est élevé à Rs 1,06,642 crore en 2020-2021, soit 108% de l’objectif.

En avril 2021, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), premier acteur du CPSE dans l’exploration pétrolière et gazière, a réalisé un capex de Rs 1,893 crore soit 6,4% de son objectif 2021-22 de Rs 29,800 crore contre 8,5% de la objectif respectif dans l’année il y a mois.

Le raffineur-détaillant Hindustan Petroleum Corporation (une filiale d’ONGC), qui a aligné un plan d’investissement de Rs 14500 crore pour 2021-2022, a réalisé 9,7% de celui-ci en avril cet exercice, contre 1% dérisoire de l’objectif concerné atteint dans le mois il y a un an.

En avril de cet exercice, un autre raffineur-détaillant Indian Oil Corporation a atteint 3,5% de son objectif de capex 2021-22 de Rs 28 547 crore contre 1,7% de l’objectif il y a un an.

L’année dernière, Sitharaman faisait pression sur les grands CPSE relativement riches en liquidités pour qu’ils accélèrent leurs dépenses en capital et atteignent 50% des objectifs annuels de capex, au cours du premier semestre lui-même. L’idée était d’atténuer le coup porté à l’économie par la forte baisse des investissements privés et la réduction des dépenses en capital des États en manque de revenus après l’éclatement de Covid en 2020-2021.

Malgré les difficultés d’exécution des projets en raison de Covid-19, les investissements combinés de 37 grands CPSE et entreprises départementales – tous avec des budgets d’investissement annuels supérieurs à 500 crore Rs – étaient de 4,6 lakh crore en 2020-2021. Cela représentait 92% de l’objectif de Rs 5-lakh-crore pour l’année et 4,3% plus élevé que les dépenses en capital de ces entités au cours de l’année précédente.

