Les investissements directs à l’étranger d’India Inc chutent de plus de 8% à 2,05 milliards de dollars en décembre 2021

Les investissements directs étrangers à l’étranger des entreprises indiennes ont chuté de plus de 8% pour atteindre 2,05 milliards de dollars en décembre 2021 au cours de l’exercice en cours, ont montré lundi les données de la Reserve Bank of India (RBI).

Les sociétés nationales avaient investi 2,23 milliards USD dans leurs coentreprises à l’étranger et leurs filiales à 100 % en décembre 2020 au cours de l’exercice précédent.

Sur le total des investissements réalisés par les entreprises indiennes à l’étranger au cours du mois, 1,22 milliard USD était sous forme d’émission de garanties, 464,39 millions USD était une participation au capital et 367,17 millions USD d’investissements ont été réalisés par le biais de prêts, selon les données de la RBI sur l’étranger. Investissement Direct (OFDI) pour décembre 2021.

Les principaux investisseurs qui ont injecté des capitaux dans leurs entreprises à l’étranger comprenaient ANI Technologies — le promoteur du fournisseur de solutions de mobilité Ola — qui a investi 675 millions de dollars dans sa filiale en propriété exclusive à Singapour, et l’investissement du Dr Reddy de 149,99 millions de dollars dans une coentreprise à les Etats Unis.

Reliance New Energy Solar Ltd a investi un total de 168,60 millions USD dans une coentreprise et une filiale en propriété exclusive en Allemagne et en Norvège, tandis que le PSU énergétique Gail India a injecté 70,17 millions USD dans une coentreprise et une unité en propriété exclusive au Myanmar et aux États-Unis. .

La société pétrolière d’État ONGC a investi 74,15 millions USD dans cinq entreprises différentes dans divers pays au cours du mois, selon les données.

