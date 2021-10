Les investissements dirigés par Bitcoin dans les crypto-monnaies ont atteint un record de 1,5 milliard de dollars grâce au premier ETF Bitcoin

Le précédent record hebdomadaire des entrées d’investissement était en février de cette année avec des entrées d’une valeur de 640 millions de dollars. (Image : .)

Les investissements dans les fonds et les actifs cryptographiques continuent de progresser avec des progrès encore plus impressionnants, les investisseurs ayant investi la semaine dernière un montant record de 1,47 milliard de dollars dans les produits d’investissement dans les actifs numériques. De plus, le total des actifs cryptographiques sous gestion (AUM) a également atteint un nouveau record de 79,2 milliards de dollars au cours de la semaine avant de clôturer le week-end à 76,7 milliards de dollars, selon les données partagées dans le rapport hebdomadaire de la société de gestion d’actifs numériques CoinShares sur les flux de fonds d’actifs numériques. . L’augmentation des investissements et des actifs sous gestion, selon le rapport, s’explique par la croissance record des prix du Bitcoin et la Securities & Exchange Commission (SEC) des États-Unis permettant un Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) et les conséquences suivantes liste de deux produits d’investissement Bitcoin avec des entrées d’une valeur de 1,24 milliard de dollars.

«La communauté crypto aspirait à une acceptation réglementaire des services financiers liés à la crypto. Avec l’approbation des ETF Bitcoin par la SEC américaine, c’est énorme et un pas dans la bonne direction. Cela augmentera la portée des crypto-monnaies dans les services financiers traditionnels qui se limitaient auparavant à l’achat/vente uniquement. Il y a un rallye de crypto-monnaies qui suit. Attendez et regardez », a déclaré Vikram R Singh, fondateur d’Antier Solutions à Financial Express Online.

Le précédent record hebdomadaire des entrées d’investissement était en février de cette année avec des entrées d’une valeur de 640 millions de dollars. En fait, les entrées de cette année s’élevaient jusqu’à présent à 8 milliards de dollars, dépassant de loin le record de 6,7 milliards de dollars en 2020. Parmi les entrées totales de la semaine dernière, Bitcoin a dominé avec une part de 99% d’une valeur de 1,45 milliard de dollars. « Des entrées dans les produits Bitcoin ont également été observées dans d’autres régions pour un total de 138 millions de dollars, bien qu’il y ait eu des preuves de prises de bénéfices avec des sorties de certains produits d’investissement plus anciens », a noté CoinShares.

D’autres altcoins, dont Solana, Cardano et Binance, ont également enregistré des entrées totalisant respectivement 8,1 millions de dollars, 5,3 millions de dollars et 1,8 million de dollars. Litecoin, Polkadot, Ripple, Bitcoin Cash ont également enregistré des entrées tandis qu’Ethereum a enregistré des sorties pour une troisième semaine consécutive totalisant 1,4 million de dollars. Cela, selon CoinShares, « est une prise de bénéfices mineure alors que le prix se rapproche des plus hauts historiques ».

Le Bitcoin avait atteint un prix record de 67 276 $ mercredi, un jour après le lancement du premier fonds négocié en bourse (ETF) à terme américain Bitcoin – ETF ProShares Bitcoin Strategy à la Bourse de New York. Cette décision était susceptible d’élargir les investissements dans les actifs numériques, même si les investisseurs en cryptographie cherchaient l’approbation des régulateurs américains pour les ETF. Bitcoin se négociait à 62 811 $, au moment du dépôt de ce rapport, selon les données de CoinMarketCap.com.

