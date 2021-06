Les investissements en capital-investissement ont atteint un record de 62,2 milliards de dollars en 2020 : rapport Bain-IVCA

La valeur d’investissement de la BFSI, cependant, a connu une baisse de 60% en raison de l’incertitude concernant les APM, du moratoire bancaire imposé par la RBI et de l’impact de Covid-19 sur les prêts.

La valeur totale des investissements en capital-investissement en Inde a atteint un record de 62,2 milliards de dollars en 2020, grâce aux accords Jio Platforms et Reliance Retail.

D’un montant de 26,5 milliards de dollars, les investissements réalisés conjointement par les deux entités de Reliance représentaient environ 40 % de la valeur totale de la transaction, selon le India Private Equity Report 2021 lancé par Bain & Company et Indian Private Equity & Venture Capital Association (IVCA).

Hors Jio Platforms et Reliance Retail, la valeur totale des transactions a toutefois diminué de 20 %, le volume des transactions importantes, totalisant plus de 100 millions de dollars, diminuant d’environ 25 %.

Les investissements en capital-risque (capital-risque) en phase de croissance totale en Inde ont réussi à toucher 10 milliards de dollars en 2020, défiant une année pandémique ; enregistrant seulement une baisse marginale par rapport aux 11,1 milliards de dollars d’investissements réalisés par les entreprises en 2019. La plupart des investissements ont été menés par l’edtech, la foodtech et l’entreprise SaaS.

“Dans l’ensemble, la période de pandémie a vu un changement dans le type d’opérations conclues, les investisseurs se concentrant sur des stratégies alternatives d’investissement en actions”, ont déclaré les analystes dans le rapport.

D’un point de vue sectoriel, les soins de santé, les technologies grand public et la fabrication ont le plus contribué à la croissance, tandis que les services informatiques/informatiques (ITES) sont restés relativement solides malgré des contractions dans plusieurs secteurs.

En termes absolus, les technologies grand public et les TI/ITES ont été les secteurs les plus importants en termes de valeur d’investissement en 2020. Les investissements dans les technologies grand public ont été motivés par une croissance accélérée des canaux numériques et une adoption accrue par les utilisateurs de services multi-tech à la demande et à domicile. Cela a conduit à une forte augmentation des transactions dans les domaines de l’edtech, de la fintech, du commerce électronique verticalisé et de la foodtech, avec des investissements importants dans Byju’s, Zomato et FirstCry.

La valeur d’investissement de la BFSI, cependant, a connu une baisse de 60% en raison de l’incertitude concernant les APM, du moratoire bancaire imposé par la RBI et de l’impact de Covid-19 sur les prêts. Les rachats ont également diminué en raison de la réduction de la taille des chèques et du ralentissement des secteurs immobiliers BFSI.

« Il y a eu une augmentation constante du nombre de fonds de capital-investissement actifs en 2020, les commandités (GP) mondiaux et nationaux représentant la majeure partie des parts à 60 %, suivis des commanditaires (LP) et des entreprises. Une indication de la confiance croissante des investisseurs dans le marché indien est visible à travers la pénétration croissante des principaux GP et LP dans la valeur des transactions en Inde. PIF et KKR ont été les plus gros investisseurs en 2020 avec environ 3 milliards de dollars chacun, tandis que Blackstone et GIC ont été les principaux contributeurs à environ 1,5 milliard de dollars chacun, après avoir exclu les offres Jio Platforms et Reliance Retail », ont déclaré les analystes.

Selon l’enquête India Private Equity Survey 2020 de Bain & Company, les investisseurs s’attendent à un intérêt croissant pour les opportunités accélérées par le numérique telles que les segments fintech et edtech de la santé numérique.

