Les investissements en niveaux de gris devraient être déposés pour l’ETF Bitcoin Spot alors que la concurrence s’intensifie

Grayscale Investments, connu pour son Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), envisage de déposer une demande pour convertir son fonds phare en un ETF spot au début de la semaine prochaine. Grayscale, qui a été l’acteur dominant dans l’espace des actifs numériques, cherche maintenant à réorganiser son fonds en raison de la concurrence.

Le premier ETF Bitcoin Futures devrait être négocié au début de la semaine prochaine, ajoutant plus de concurrence pour les niveaux de gris

Vendredi dernier, la Securities and Exchange Commission (SEC) a approuvé le tout premier ETF à terme Bitcoin, qui devrait être négocié à la Bourse de New York au début de la semaine prochaine. Cette décision a été saluée comme un « moment décisif » par beaucoup, où Bitcoin renforce enfin sa légitimité en tant que classe d’actifs pour Wall Street et les investisseurs traditionnels.

Lecture connexe | Bitcoin ETF reçoit l’approbation de la SEC, marquant une journée historique pour la crypto

Le Bitcoin (BTC/USD) a légèrement baissé après une remontée à des sommets mensuels de 63 000 $, avant de revenir à 61 000 $. Source : Tradingview.com

L’ETF, géré par la société d’investissement ProShares, comportera des frais de gestion peu élevés de 0,95 %, contre 2 % pour Grayscale. Un autre avantage offert par le nouvel ETF est l’absence de périodes de remboursement, ce qui a tourmenté les investisseurs de GBTC depuis sa création.

Pourquoi l’ETF Bitcoin Spot potentiel de Grayscale pourrait surpasser les ETF à terme

L’ETF Bitcoin-futures est un pas dans la bonne direction pour rendre les crypto-monnaies plus accessibles pour l’investisseur quotidien ; Cependant, de nombreux investisseurs crypto ont fait valoir que l’utilisation par l’ETF de contrats dérivés, qui sont négociés sur le Chicago Mercantile Exchange (CME), s’avérerait bien inférieure à celle d’un ETF au comptant détenant du Bitcoin réel.

Lecture connexe | Grayscale cherche à renforcer les offres d’investissement avec 13 autres cryptos, dont Polygon, Solana et ICP

Contango, qui est un phénomène qui se produit lorsque les prix à terme sont supérieurs au prix au comptant futur attendu, signifie que les investisseurs perdront des gains potentiels en raison des contrats à terme Bitcoin expirant plus haut que le prix au comptant de la crypto-monnaie. Joe Orsini, directeur de recherche chez Eagle Brook Advisors, a expliqué les inconvénients suivants dans son fil Twitter :

ETF #bitcoin à terme ? Acheteur, méfiez-vous. Un fil de discussion sur le contango, utilisant l’USO ETF (un ETF basé sur des contrats à terme sur le pétrole brut) pour comparer les performances du brut Spot WTI, des contrats à terme sur le brut du 1er mois et d’un ETF basé sur les contrats à terme. 1/n pic.twitter.com/04Rv1m7NKB – Joe Orsini, CFA (@JoeOrsini_) 15 octobre 2021

S’il est approuvé, l’ETF Bitcoin spot de Grayscale serait soutenu par des Bitcoins réels, plutôt que par des dérivés qui suivent le prix de la crypto-monnaie. Grayscale possède déjà une partie importante de l’offre mondiale de Bitcoin en circulation.

Les actifs sous gestion de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ont rebondi de 39 milliards de dollars alors que les prix du Bitcoin (BTC) ont dépassé les 60 000 dollars à la suite de l’annonce de l’approbation de l’ETF à terme Bitcoin par la SEC. Source : Glassnode.com

Barry Silberts, le fondateur de Digital Currency Group et Grayscale Investments, s’est rendu sur Twitter pour faire allusion aux changements à venir pour GBTC. Il a plaisanté, « [f]les amis ne laissent pas leurs amis acheter et détenir des ETF à terme. Cependant, il peut y avoir encore une part de vérité derrière la déclaration.

Image vedette d’UnSplash