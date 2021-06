Les investissements en PE/VC chutent en mai à 3,6 milliards de dollars (Rapport)

in

Les investissements dans l’immobilier et les infrastructures de plus d’un milliard de dollars ont contribué au nombre global de transactions en mai, les investissements dans les transactions pures de PE et de capital-risque ayant baissé de 54% à 2,5 milliards de dollars.

Les investissements en capital-investissement et en capital-risque ont diminué de plus de moitié pour atteindre 3,6 milliards de dollars en mai 2021 par rapport aux 7,5 milliards de dollars d’avril précédent et un tiers de moins que les 5,4 milliards de dollars de l’année précédente, selon un rapport publié lundi.

Cependant, depuis le début de l’année, les investissements en capital-risque de ces deux catégories d’investisseurs ont doublé pour atteindre 20 milliards USD pour les cinq premiers mois de 2021, selon le rapport du lobby industriel IVCA et du cabinet de conseil EY, soulignant que les investisseurs continuent de rester. haussier.

On peut noter que le pays a subi les ravages de la deuxième vague de la pandémie depuis avril de cette année. Il y a eu des blocages localisés à travers le pays en mai 2021, tandis qu’il y avait 4,6 milliards de dollars d’investissements dans les plates-formes Jio en mai 2020 malgré le blocage national. “Les investisseurs surveilleront de près la préparation du gouvernement à éviter/gérer une éventuelle troisième vague, un meilleur déploiement des vaccins et l’impact de la pandémie sur la santé macro et budgétaire du pays au cours des prochains mois”, a déclaré Vivek Soni, partenaire d’EY.

Il a signalé la hausse de l’inflation mondiale, son impact sur les prix des matières premières et la réaction de la Fed américaine à freiner l’inflation comme les principaux risques pour l’Inde.

Le rapport indique que l’augmentation de l’activité des transactions en 2021 est menée par des secteurs résilients au COVID comme le commerce électronique (qui a reçu 4,3 milliards USD d’investissements), la technologie (3,8 milliards USD), la pharmacie (1,4 milliard USD), les médias et le divertissement (USD 1,2 milliard), l’éducation (885 millions USD) et les soins de santé (801 millions USD). “Nous nous attendons à ce que cette” polarisation “des investissements se poursuive jusqu’à ce que les perspectives sur les blocages et les perturbations liées à la pandémie changent sensiblement”, a déclaré Soni.

Du point de vue du nombre de transactions, les 60 transactions en mai 2021 étaient presque au même niveau qu’il y a un an, mais inférieures aux 70 enregistrées en avril.

Du point de vue des sorties, mai 2021 a enregistré des cessions de 12 milliards de dollars pour devenir le deuxième meilleur mois jusqu’à ce jour, a-t-il déclaré, ajoutant que les sorties induites par les marchés des capitaux augmenteront de manière significative à mesure qu’un certain nombre de “licornes” indiennes comme Zomato et Paytm suivront. sur leurs plans d’introduction en bourse.

Le total des levées de fonds en mai s’est élevé à 154 millions de dollars, contre 50 millions de dollars en mai 2020, et incluait Motilal Oswal qui a levé 89 millions de dollars lors de la première clôture de son cinquième fonds immobilier.

