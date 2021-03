Les investissements indiens en PE / VC clôturent à un niveau record de 47,6 milliards de dollars en 2020: rapport

Le financement au cours de la période de janvier à février a diminué de 11% d’une année sur l’autre, à 3,72 milliards de dollars.

Les investissements indiens de private equity (PE) et de capital-risque (VC) ont atteint un record de 47,6 milliards de dollars l’année dernière à la suite d’une série de transactions conclues par Jio Platforms et Reliance Retail, a montré un rapport conjoint publié par Indian Private Equity & Venture Capital Association ( IVCA) et EY le vendredi.

Cependant, en excluant les investissements PE d’une valeur de 17,3 milliards de dollars mis en sac par les entités du groupe Reliance, le financement total PE / VC recueilli par les entreprises en 2020 est inférieur de près de 36% à celui de 2019. En fait, les investissements des deux premiers mois de l’année ont été plutôt lent. Le financement au cours de la période de janvier à février a diminué de 11% d’une année sur l’autre, à 3,72 milliards de dollars.

«La pandémie a conduit à l’adoption rapide de la technologie. Des secteurs tels que l’edtech, les sciences de la vie, la technologie et certains sous-secteurs des services financiers ont fait preuve de résistance aux perturbations causées par la pandémie et les verrouillages qui en ont résulté et ont ainsi gagné en importance sur les secteurs traditionnellement préférés des investisseurs en PE / VC comme les infrastructures, l’immobilier ». les analystes ont déclaré dans le rapport.

Les investissements dans le secteur des infrastructures ont chuté à 4,9 milliards de dollars l’an dernier, contre 13,8 milliards de dollars en 2019. Par conséquent, il y a eu une forte baisse de l’activité de rachat, qui a enregistré une baisse de 28% en valeur et de 30% en volume.

Bien qu’il n’y ait eu que 66 transactions (hors Reliance) de plus de 100 millions de dollars contre 108 en 2019, étant donné que le sentiment des investisseurs est resté modéré pendant près d’un tiers de l’année, des secteurs comme la technologie, la pharmacie, l’edtech et le SaaS d’entreprise ont bien résisté. À l’aube de la nouvelle décennie, les analystes s’attendent à ce que «ces nouveaux favoris continuent d’attirer davantage qu’avant les investissements PE / VC».

«Sur la base des tendances récentes, on s’attend à ce que les pionniers des entreprises technologiques accaparent une part disproportionnée du marché. En tant que telles, les entreprises qui sont à la pointe de la technologie auront très probablement l’avantage concurrentiel, et les fonds PE / VC le réalisent », ont-ils déclaré.

En termes de pourcentage, les investissements de démarrage ont enregistré la plus forte baisse de 40% d’une année sur l’autre à 4,8 milliards de dollars sur 557 transactions en 2020. Les investissements dans le secteur se sont élevés à 7,9 milliards de dollars en 2019. le dernier trimestre de l’année. Les investissements au cours de la période se sont élevés à 18,5 milliards de dollars, contre 10,9 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2019.