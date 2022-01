Les investissements institutionnels dans l’immobilier en baisse de 17 % en 2021 à 4 milliards USD : rapport

Colliers India a attribué la baisse des investissements à la conclusion de certaines transactions importantes en 2020.

Selon le consultant immobilier Colliers India, les investissements institutionnels dans l’immobilier ont chuté de 17% en glissement annuel en 2021 à 4 milliards USD en raison de la baisse des entrées dans le segment des bureaux. Les investissements institutionnels ont diminué pour s’établir à 4 033 millions USD en 2021, contre 4 833 millions USD l’année précédente. Colliers India a attribué la baisse des investissements à la conclusion de certaines transactions importantes en 2020.

Selon les données, les investissements institutionnels dans les actifs de bureaux sont tombés à 1 248 millions de dollars l’année dernière, contre 2 199 millions de dollars l’année civile 2020. De même, les entrées dans les projets de développement à usage mixte ont chuté à 182 millions USD contre 1 616 millions USD. Les actifs commerciaux ont également connu une baisse marginale des investissements à 77 millions de dollars contre 79 millions de dollars.

En revanche, le segment industriel et logistique a reçu 1 130 millions de dollars d’investissements institutionnels en 2021, un bond par rapport aux 195 millions de dollars de l’année précédente. Les investissements industriels et logistiques sont au plus haut depuis 5 ans.

Les investissements institutionnels dans le secteur du logement sont passés de 386 millions USD à 919 millions USD, tandis que les entrées dans les actifs alternatifs (logements étudiants, cohabitation, sciences de la vie, centres de données) sont passées de 359 millions USD à 453 millions USD.

Colliers a souligné que le segment industriel et logistique a suscité un fort intérêt des opérateurs et des investisseurs en raison de la demande accrue des acteurs du commerce électronique et du 3PL (Third Party Logistics) après la pandémie.

Dans le segment du logement, le consultant a déclaré que les fonds de capital-investissement cherchent à fournir des capitaux pour de nouveaux investissements et également pour le refinancement/la restructuration des prêts existants des banques et des NBFC. Le segment des logements de luxe a représenté environ 35 pour cent des investissements totaux, le reste étant dans des projets de catégorie à revenu intermédiaire et abordable.

