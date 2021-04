Les investissements NRI dans l’immobilier indien pourraient atteindre 14,9 milliards de dollars au cours de l’exercice 22: rapport

À la fin du 2ème trimestre, les investissements des NRI ont augmenté de 18% sur une base Y / Y, selon le rapport de 360 ​​Realtors.

Soutenus par des politiques favorables des agences de régulation, les investissements NRI en Inde se sont renforcés ces dernières années. En fait, les Indiens non résidentiels ont investi 13,3 milliards de dollars dans le marché immobilier indien au cours de l’exercice 21, contre les estimations précédentes de 13,1 milliards de dollars, selon un rapport de 360 ​​Realtors. Le volume des investissements a augmenté de 6,4% par rapport à l’exercice précédent, malgré le sentiment général du marché qui a été battu en raison de la pandémie.

Au 1er trimestre, les chiffres ont diminué de 35% en raison du verrouillage mondial qui a déclenché une panique massive. Le net ralentissement des activités économiques et commerciales intégré à la crise médicale à part entière a pesé lourdement sur les sentiments d’investissement de NRI. Cependant, la situation s’est nettement améliorée au 2ème trimestre, car de nombreux plans de paiement attractifs ont commencé à attirer les acheteurs NRI. C’était aussi une époque où l’injection de liquidités par le gouvernement indien a contribué à improviser le climat économique général et à abaisser les taux des prêts immobiliers.

Selon le rapport, de nombreux facteurs jouent un rôle crucial dans la tendance haussière. Outre des plans de paiement attractifs et une concentration croissante sur l’actif corporel à réduire le risque, la correction de la valeur de la roupie indienne donne également un coup de pouce à l’achat. Sur la base d’une analyse de régression, le rapport a en outre suggéré que les investissements passeraient à 14,9 milliards de dollars au cours de l’exercice 22, soit une croissance de 12%.

Malgré le hoquet initial, les investissements ont rapidement repris

«Les investissements de NRI ont également fait un bond en avant dès que le verrouillage a été déclaré. Au premier trimestre du dernier exercice, les investissements de la communauté expatriée ont chuté de 35% par rapport au même trimestre de l’année dernière. Cependant, les développeurs ont rapidement introduit de nombreux plans de paiement attrayants et ont adopté le support numérique pour renforcer la résilience. La stratégie de riposte du gouvernement reposant sur l’infusion de liquidités, qui a entraîné une réduction des taux des prêts immobiliers, a en outre préparé le terrain pour une reprise rapide. Ce fut également une période marquée par une baisse de la valeur de la roupie indienne, favorisant les investissements de NRI », a déclaré Ankit Kansal, fondateur et directeur général de 360 ​​Realtors.

À la fin du 2ème trimestre, les investissements des NRI ont augmenté de 18% sur une base Y / Y, selon le rapport de 360 ​​Realtors. Au cours des trimestres suivants, les tendances à la hausse se sont poursuivies, les investissements NRI ayant bondi de 24% et 22%, respectivement, sur une base annuelle.

La réduction du droit de timbre dans des États comme le Maharashtra et le Karnataka a également contribué à favoriser une croissance accrue.

GCC continue d’être un marché source majeur

Selon les points de données partagés par le rapport, GCC continue d’être la principale source d’investissements NRI en Inde. Collectivement, GCC représente environ 41% du total des investissements. Les flux d’investissements de la communauté d’expatriés aux États-Unis représentent 17% du total des achats, suivis de Singapour (12%). Les autres principaux marchés émetteurs comprennent le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Kenya et l’Afrique du Sud, entre autres.

La taille moyenne des billets diminue

Un point frappant qui a émergé dans la présente édition du rapport NRI par 360 Realtors est la croissance incrémentielle de la taille moyenne des billets. Des rapports antérieurs ont suggéré une baisse de la taille moyenne des billets. Cependant, cette fois après la pandémie, la plupart des acheteurs optent désormais pour des espaces plus grands, ce qui a fait augmenter la taille des billets.

Au cours de l’exercice 21, la taille moyenne des billets en provenance des États-Unis a atteint 124 000 dollars, contre 111 000 dollars au cours de l’exercice 20. À partir de Singapour, la taille moyenne des billets est passée à 93 000 $ contre 91 000 $ au cours de l’exercice 20. De même, la taille moyenne des billets achetés auprès des NRI basés aux Émirats arabes unis a augmenté de 11,5% pour atteindre 97 000 $.

L’élan continuera de monter

Les investissements NRI au cours de l’exercice 14 ont été fixés à 6 milliards de dollars. Depuis lors, ils sont allés de mieux en mieux, atteignant 13,3 milliards de dollars au cours de l’exercice 21, avec un TCAC d’un peu plus de 12%. Les investissements du NRI continueront de grimper au cours des prochains trimestres. Le pivot vers le numérique va changer la donne. Dans le sillage de la crise actuelle, les développeurs et les maisons de courtage ont compris l’importance de créer des actifs numériques tout au long de la chaîne de valeur.

Les lancements numériques, la visualisation 3D des propriétés, les concepts de conception basés sur la réalité augmentée et virtuelle, les expositions de propriétés virtuelles et les transactions en ligne ont enfin commencé à sortir des contours des discussions en salle de conférence et à assister à une application plus large du monde réel. En plus de brosser un tableau très positif de l’ensemble de l’industrie, cela donne également une grande impulsion aux acheteurs NRI. L’utilisation active des technologies numériques comble le fossé et aide les acheteurs expatriés à regarder et à en savoir plus sur les différentes options immobilières sans avoir besoin de venir en Inde et de prendre des décisions éclairées.

