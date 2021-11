Les investissements privés montrent des signes de reprise : secrétaire de la DEA

En ce qui concerne les dépenses d’investissement, le budget de l’exercice 22 a relevé l’objectif de ces dépenses productives de 30% par rapport à l’année précédente, alors que le gouvernement poussait en faveur des dépenses d’investissement publiques pour inverser un ralentissement de la croissance économique induit par Covid.

Les dépenses en capital longtemps insaisissables dans le secteur privé montrent les premiers signes de reprise, a déclaré mercredi le secrétaire aux Affaires économiques, Ajay Seth. Dans le même temps, le gouvernement continuera d’augmenter ses investissements dans les années à venir, a indiqué Seth.

Une poussée de la production de biens d’équipement au cours des derniers mois indique que les investissements privés sont en train de tourner la page, a-t-il déclaré. La production de biens d’équipement a bondi de 20 à 75 % entre mai et août par rapport à l’année précédente, bien que soutenue par une base favorable.

S’adressant au Sommet de politique économique mondiale de la CII, 2021, Seth a déclaré que le gouvernement était bien conscient de la pénurie mondiale de semi-conducteurs et s’efforçait de résoudre le problème dans le pays. Il a également déclaré que le gouvernement examinerait bientôt avec la banque centrale l’opportunité d’une politique de crédit pour donner un coup de pouce au secteur de l’immobilier et du logement abordable.

Grâce à une amélioration de la situation des revenus, de nombreux États ont également augmenté leurs dépenses d’investissement. À Rs 1,6 lakh crore en avril-septembre de FY22, le capex de 20 États était de 23% supérieur à celui de la période correspondante de l’année pré-pandémique, FY20. Ces dépenses productives des entreprises du secteur public se sont améliorées ces derniers temps, bien qu’elles soient toujours en deçà du niveau souhaité.

Le ministère des Finances a déjà demandé à divers ministères et départements chargés des infrastructures d’augmenter les investissements et de créer des actifs durables. Seth a également souligné le rôle crucial du secteur privé dans la reconstruction de l’économie touchée par le Covid. « La croissance économique doit provenir d’un cercle vertueux d’investissement privé, le secteur privé jouant un rôle économique de plus en plus important, tandis que le rôle du gouvernement serait celui de facilitateur », a-t-il déclaré.

Il est nécessaire de doubler les dépenses d’investissement, qui représentent actuellement environ 5 à 6 % du PIB, à moyen terme, a-t-il souligné.

Au cours des 5 à 7 dernières années, il y a eu un changement crucial dans le processus de planification économique pour l’avenir, où davantage de réformes, l’assouplissement des conformités et la suppression d’autres points de friction ont été l’approche globale du gouvernement, a ajouté Seth.

Alors que le secteur bancaire, soutenu par des réformes telles que le code de l’insolvabilité et de la faillite, est désormais sur une base beaucoup plus solide, le financement à long terme via le marché des obligations d’entreprise n’est pas encore arrivé à maturité, a-t-il déclaré.