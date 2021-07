Les « investissements technologiques approfondis » du Pixel 6 aideront Google à « repousser les limites »

Google lancera au moins deux téléphones cette année. Les Pixel 6 et Pixel 6 XL/Pro semblent inévitables à ce stade, même si nous n’avons pas de date de sortie réelle. Les rumeurs du Pixel 6 sont beaucoup plus excitantes que les fuites du Pixel 5 de l’année dernière. Ils indiquent tous que Google revient aux produits phares Pixel après la malheureuse expérience de l’année dernière. La gamme Pixel pourrait devenir encore plus excitante que cela cet automne.

Le premier Pixel Fold serait en préparation, et ce sont également des rumeurs passionnantes. C’est parce que Google ne marchera pas seul sur le chemin du téléphone pliable. Samsung devrait fournir une assistance formidable si tout cela se déroule. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a taquiné le matériel Pixel de cet automne lors de l’appel aux résultats de juin 2021 de l’entreprise mardi. Nous sommes sur le point de voir des « investissements technologiques profonds » qui aident Google à « repousser les limites ».

Pichai sait mieux que de révéler les secrets du Pixel 6 lors d’un appel de gains. Pourtant, le PDG a taquiné la prochaine gamme Pixel et a confirmé que nous verrons du nouveau matériel cet automne. Voici ce qu’il avait à dire sur Android 12 et les Pixels :

Passage à Android. Nous avons présenté Android 12 sur Google I/O. La dernière version comprendra de nouvelles façons de personnaliser les appareils et une vitesse et une efficacité énergétique considérablement améliorées. Nous avons intégré de nouvelles protections de la vie privée directement dans le système d’exploitation. Il y a donc un nouveau tableau de bord de confidentialité pour aider les gens à garder les informations en sécurité et privées.

Android 12 sera bien sûr au centre des appareils téléphoniques de Google. Je suis très enthousiasmé par notre gamme d’automne qui présentera Android 12 et certains des investissements technologiques approfondis qui nous aident à repousser les limites. Pixel reste au cœur de cette stratégie à long terme et je suis fier de la façon dont l’équipe continue de fournir le meilleur de Google grâce à notre gamme d’appareils utiles, y compris Nest et Fitbit. Vous pouvez voir tous ces appareils dans notre premier magasin de détail à New York et j’ai hâte d’en voir de nouveaux bientôt.