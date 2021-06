Les investisseurs à long terme devraient attendre avant d’acheter des actions SNDL

Le principal catalyseur de Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) – La légalisation du pot aux États-Unis – peut encore être un travail en cours. Cependant, il y a autre chose en jeu ici, que certains voient comme un éventuel moteur à court terme pour les actions SNDL.

Comme vous le savez peut-être, l’enthousiasme pour les « actions mèmes » a fait son retour ces derniers jours – et il ne s’agit pas seulement des meilleurs jeux à court terme comme AMC (NYSE :AMC) et Jeuxtop (NYSE :GME) qui en bénéficient. SNDL, un penny stock préféré de la Reddit communauté commerciale, a également connu une augmentation significative des prix.

Se négociant à environ 72 cents le 24 mai, l’action SNDL change actuellement de mains à environ 1,14 $ par action. C’est un bond de plus de 58%. Pour certains, cela peut ressembler à un rebond de courte durée. Pourtant, il semble que cette dernière vague de manie prenne de l’ampleur plutôt que de culminer. Il y a peut-être de la place pour que les actions fassent un autre bond en avant.

Alors, est-ce que cela fait de l’action un achat ? Peut-être peut-être pas. Si vous cherchez à parier sur la durée de cette résurgence du stock de mèmes, acheter maintenant pourrait en valoir la peine. Mais si vous voulez investir dans des actions de marijuana comme pari sur une éventuelle légalisation fédérale ? Attendez plutôt des prix plus bas.

SNDL Stock et le dernier Meme-Stock Mania

La récente manie n’a pas eu un effet aussi important sur SNDL que sur d’autres actions à court terme. Cependant, le retour des actions post-crypto de Reddit a toujours aidé les actions de Sundial à revenir au-dessus de 1 $. Maintenant, la question est est-ce que cela peut continuer?

Ça dépend. D’une part, le stock SNDL n’a pas vraiment le facteur de compression de son côté. Il a un montant modéré d’intérêts à court terme, à environ 13,8% de son encours flottant. Mais ce n’est rien comparé à l’intérêt élevé à court terme observé avec des noms comme Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV), qui ont vraiment éclaté ces derniers jours.

Un autre facteur qui pourrait avoir une incidence sur le nombre de rallyes supplémentaires du cadran solaire est son nombre de parts considérablement accru au cours des derniers mois. Comme l’a expliqué Mark Hake, contributeur d’InvestorPlace en avril et en mai, le titre est passé de 918,8 millions d’actions en circulation à 1,86 milliard d’actions depuis la fin de 2020.

Avec autant d’actions supplémentaires flottant sur les marchés publics, il peut être plus difficile pour les traders de Reddit d’enchérir sur cette action aussi haut qu’ils l’ont fait en février – à l’époque où il atteignait presque 4 $.

Bien sûr, cela n’exclut pas un autre bond significatif à court terme par rapport aux prix actuels. Cependant, tout dépend de la durée de cette dernière vague d’enthousiasme.

La légalisation reste le principal moteur de l’aiguille

La plupart des gens qui regardent les actions SNDL peuvent être intéressés par un échange d’argent rapide. Mais, un cas à plus long terme reste en jeu, aussi. Ce serait le catalyseur de la légalisation américaine. De nombreux États américains ont légalisé la marijuana à des fins médicinales et récréatives, mais il s’agit toujours d’une substance contrôlée au niveau fédéral.

C’est ce qui empêche des entreprises canadiennes comme Sundial d’entrer sur le marché américain. Après les résultats des élections présidentielles et législatives de la « vague bleue », les investisseurs espéraient que le gouvernement américain accélérerait les réformes. Pourtant, ce changement rapide dans les lois sur le pot au niveau fédéral a fini par ne pas se produire.

Cela était principalement dû au fait que le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris étaient plus favorables à la décriminalisation qu’à la légalisation. Et maintenant, avec des problèmes plus urgents à portée de main, le débat sur le pot est tombé au second plan. Cependant, bien qu’elle ne se produise probablement pas cette année, la légalisation n’est pas tout à fait exclue.

Des projets de loi sur la légalisation sont toujours en cours d’introduction à la Chambre des représentants des États-Unis. Non seulement cela, mais la réforme de la marijuana aujourd’hui n’est pas favorisée par les seuls démocrates.

Comme je l’ai déjà dit, les craintes que nous soyons à des années de la légalisation sont exagérées. Et, bien que la valorisation actuelle de Sundial reflète plus que le catalyseur de la légalisation, elle entraînera probablement un effet démesuré sur le cours de l’action SNDL.

Est-ce que SNDL Stock est un achat ? Ça dépend.

Alors, sur la base des derniers développements et des facteurs de longue date de son côté, devriez-vous acheter des actions SNDL ? Cela dépend de votre objectif.

Si vous cherchez à spéculer sur le dernier cycle de manie des actions meme de ce mois-ci qui dure plus de quelques jours de bourse – même avec des facteurs limitant le potentiel de Sundial à revenir à son point culminant – cela pourrait encore s’avérer rentable. Commerce.

Mais si vous voyez cela comme un jeu de légalisation risqué ? Acheter maintenant peut ne pas valoir la peine. Oui, la légalisation pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu. Cependant, cela ne se produira probablement pas dans les semaines à venir. Avec le potentiel de chute de l’action après la fin de cette augmentation à court terme, les investisseurs ayant des horizons temporels plus longs devraient attendre avant d’acheter.

