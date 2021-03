Les investisseurs à long terme ne devraient pas s’inquiéter de Nio Stock

Ces jours-ci, certains problèmes à court terme prennent une Nio (NYSE:NIO) Stock. La société chinoise de véhicules électriques (VE) est en baisse de plus de 28% jusqu’à présent cette année.

Source: xiaorui / Shutterstock.com

Les investisseurs devraient-ils s’inquiéter? Ou est-ce une opportunité en or d’acheter des actions Nio en plongeant?

Cela dépend du type d’investisseur que vous êtes. Si vous cherchez à gagner rapidement de l’argent et à négocier fréquemment, le problème de Nio est à considérer de près. Certains problèmes d’approvisionnement en Chine pourraient être problématiques pour les entreprises de VE dans un proche avenir.

Mais si vous êtes un investisseur de type buy-and-hold qui a un long délai, vous devez être plutôt tenté par Nio en ce moment. À ces prix, le stock peut être difficile à résister.

NIO Stock en un coup d’œil

Plus tôt ce mois-ci, le constructeur automobile à croissance rapide a annoncé des bénéfices du quatrième trimestre qui ont affecté les prévisions de revenus, mais ont montré une perte de bénéfices plus importante que prévu.

Le chiffre d’affaires s’est établi à 6,64 milliards de yuans, soit 1,02 milliard de dollars, contre 1,01 milliard de dollars attendus par les analystes. Les pertes ont été de 0,93 yuans, soit 14 cents par action, contre les attentes des analystes d’une perte de 7 cents par action.

Il y a un an, Nio affichait un chiffre d’affaires de 407 millions de dollars et une perte de 39 cents par action.

La société a déclaré sur une base annuelle que les revenus étaient en hausse de 133% au quatrième trimestre de 2020. Ils ont augmenté de 46,7% sur une base trimestrielle.

Motifs de préoccupation

Les chiffres de Nio semblent parfaitement corrects. Mais la société a également révélé un ralentissement des ventes et des livraisons de véhicules en février.

Au quatrième trimestre, Nio a livré 17 353 véhicules, soit une augmentation de 111%. Les ventes de janvier sont tombées à 7 225 – ce n’est pas une surprise, étant donné que de nombreuses entreprises en Chine ont fermé pendant une semaine en janvier pour les vacances du Nouvel An lunaire.

Mais le ralentissement s’est poursuivi en février, avec un ralentissement des ventes à 5 578, a révélé Nio.

Le PDG William Li a déclaré aux analystes que la pénurie mondiale de puces semi-conductrices affecterait la production de Nio au deuxième trimestre. Alors que Nio est capable de produire 10 000 voitures par mois, la pénurie de puces et de batteries obligera Nio à ralentir sa production à 7 500 par mois, a déclaré Li.

La pénurie peut être attribuée aux effets du nouveau coronavirus – alors que les gens étaient enfermés chez eux, la demande d’appareils technologiques tels que les consoles de jeu et les ordinateurs portables a grimpé en flèche.

Cela signifie que moins de puces sont disponibles pour la fabrication automobile. Michael Woodward, responsable automobile chez Deloitte, estime qu’une voiture typique contient 1 300 puces à semi-conducteurs. Un véhicule électrique en contient beaucoup plus – jusqu’à 3500 puces.

Heureusement, les vaccins font leur chemin dans le monde entier et nous pourrions sortir de l’épidémie de coronavirus cette année. La pénurie ne durera pas éternellement. Mais cela a un impact sur le stock de Nio maintenant.

Les raisons de l’optimisme

Une chose qui rend Nio intéressant est son approche des batteries. Il dispose d’un programme de batterie en tant que service (Baas) qui comprend des batteries remplaçables pour ses voitures.

En bref, un client Nio peut simplement visiter une station Power Swap et remplacer sa batterie épuisée par une nouvelle en quelques minutes. Ou, ils peuvent passer à une batterie d’une capacité plus élevée, dit Li:

«Dans le cadre du système de service de Nio, chaque utilisateur peut passer à une mise à niveau vers différents packs de batteries à la demande. Nio se consacre à la création d’un modèle innovant de fonctionnement des véhicules à batterie et d’abonnement à la batterie avec des batteries rechargeables, remplaçables et évolutives, ainsi qu’à la fourniture de solutions d’alimentation holistiques aux utilisateurs. »

L’autre chose qui ressort avec Nio, c’est que c’est plus qu’une simple entreprise automobile. Elle exploite 23 maisons Nio et 303 espaces Nio dans 121 villes de Chine, où elle promeut un style de vie de marque Nio et permet aux gens d’interagir avec le véhicule et la marque.

Les Nio Houses et Nio Spaces permettent à la société EV de doubler la promotion d’une expérience client unique. Cela montre que l’achat d’un véhicule Nio est plus qu’un choix dans l’automobile, mais c’est un choix de faire partie d’une culture.

Il est trop tôt pour dire si la philosophie de Nio prendra son envol à mesure que Nio se développera en Europe et, potentiellement, aux États-Unis. Mais c’est unique.

La ligne de fond

Les vents contraires à court terme pèsent sur le stock de Nio. Mais si vous avez un horizon à long terme, la pénurie de semi-conducteurs est un revers que vous pouvez gérer.

Nio stock est toujours l’un des meilleurs jeux EV sur le marché. Avec son empreinte en Chine, où il a un net avantage sur les constructeurs automobiles américains, je crois toujours que l’avenir est radieux.

Nio a une note «A» et une recommandation d’achat dans mon Portfolio Grader.

À la date de publication, Louis Navellier et le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ont occupé des postes longs au sein de NIO.

