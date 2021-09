Les investisseurs abandonnent Bitcoin pour acheter Ethereum

TL;Répartition DR

• Les contrats à terme sur Bitcoin perdent de leur popularité avec la tendance baissière du jeton.

• Les contrats à terme Ethereum augmentent la subvention à plus de 1 %.

Le marché à terme BTC a souffert du déplacement de ses investisseurs potentiels ces dernières semaines. Cela se produit parce que la crypto-monnaie la plus populaire et la plus précieuse au monde, Bitcoin, est sur une séquence baissière depuis plus d’une semaine.

Alors que le prix du Bitcoin chute, les passionnés de contrats à terme tokens migrent vers des alternatives, telles que Ethereum. Selon les analystes cryptographiques, ce changement d’investissements dans les contrats à terme ETH pourrait ajouter de la valeur au jeton.

Les contrats à terme BTC pourraient être affectés par de nouvelles adoptions

Depuis le début de septembre, les contrats à terme BTC se négocient bien en dessous de la marque. Alors que Bitcoin se négociait au-dessus de 45 000 $, le marché à terme n’a pas dépassé la fourchette de 40 000 $.

Selon les chercheurs en cryptographie, ce serait un revers pour le trading BTC car cela reflète la faiblesse de la demande parmi les promoteurs d’entreprises qui utilisent souvent ces contrats pour réaliser un profit sur la crypto. Il faut considérer que les contrats à terme BTC se négocient au-dessus de leur valeur officielle. Si le jeton vaut 42 000 $, le futur BTC devrait dépasser cette valeur. Cependant, tout est à l’envers, discréditant l’adoption des contrats à terme Bitcoin.

Alors que les investisseurs se détournent de BTC, le jeton Ethereum devient prioritaire parmi les contrats. La subvention moyenne parmi les contrats à terme ETH a dépassé 1% depuis début septembre.

Comment le trading à terme d’Ethereum influence-t-il le marché de la cryptographie ?

À mesure que la demande de contrats à terme Ethereum augmentait, cela a aidé le jeton à ne pas s’effondrer aussi facilement que les autres crypto-monnaies. Alors que le prix du BTC a chuté à plus de 10%, Ether n’a perdu que 3% de sa valeur. Ce changement entre les contrats d’adoption à terme dans les crypto-monnaies influence grandement la valeur du jeton.

Cependant, les deux crypto-monnaies n’ont pas résisté aux réglementations gouvernementales strictes de la Chine et des États-Unis. Bitcoin a plané au-dessus de 43 000 $ avec une petite augmentation de 1,14% en valeur. Mais Ethereum se négocie au-dessus de 3 100 $ avec un pic de 2,04 % au cours des dernières 24 heures.

Les contrats à terme Ethereum comme BTC offrent les mêmes solutions financières ; seulement il n’a pas une forte volatilité. Malgré ces nouvelles adoptions bénéficiant à l’ETH, les contrats Bitcoin continuent de dominer parmi les institutions financières. La réputation et la confiance que vous avez acquises en échangeant des contrats à terme BTC ne peuvent être comparées à ce que vous avez acquis en échangeant de l’éther.

Bitcoin se remet de cette crise et avec lui, des nouvelles parmi les contrats CME. Lorsque la crypto-monnaie atteint de nouveaux sommets de valeur, toutes les entreprises qui se sont éloignées aujourd’hui changeront la façon dont le jeton est perçu.