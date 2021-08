Les investisseurs acceptant une prime de risque plus faible à mesure que l’économie se redresse ; améliorations de la croissance nécessaires pour soutenir les valorisations

in

Les marchés boursiers nationaux ont atteint un nouveau sommet aujourd’hui, le Nifty 50 dépassant les 16 500 tandis que l’ESB Sensex a franchi les 55 400. (Photo : REUTERS)

Les principaux indicateurs des marchés boursiers nationaux indiquent désormais que les investisseurs sont prêts à accepter une prime de risque sur actions plus faible, a déclaré la société de courtage et de recherche nationale ICICI Direct. La société de courtage a souligné qu’avec la réduction de l’incertitude quant à la reprise économique, les investisseurs sont prêts à accepter des rendements inférieurs. Pendant ce temps, pour toute hausse par rapport aux niveaux actuels, les sociétés cotées doivent continuer sur la trajectoire de croissance des bénéfices. atteindre ou dépasser les estimations de croissance pour maintenir les niveaux actuels de valorisation. Les marchés boursiers nationaux ont atteint un nouveau sommet aujourd’hui, le Nifty 50 dépassant les 16 500 tandis que l’ESB Sensex a franchi les 55 300.

Les investisseurs sont prêts à accepter une prime de risque sur actions plus faible

En outre, les analystes d’ICICI Direct ont souligné que des indicateurs clés tels que le faible rendement des bénéfices de Nifty 50, le VIX indien inférieur à 13 et les rendements élevés de l’indice Nifty 50 dans un passé récent laissent présager une acceptation d’une prime de risque sur actions plus faible par les investisseurs. “Le corollaire de la baisse de la prime de risque sur les actions est que les investisseurs sont prêts à accepter des rendements inférieurs à mesure que l’incertitude de la reprise économique diminue”, ont-ils déclaré. Le rendement des bénéfices à terme du NSE Nifty 50 par rapport au rendement des obligations a récemment baissé, tout comme l’écart de rendement des bénéfices des moyennes, petites et micro-capitalisations.

Après avoir quitté l’une des périodes de rendements glissants sur un an les plus élevés de l’histoire, les perspectives d’une forte hausse des actions à court terme ont été réduites à moins que la croissance ne surprenne de manière significative, ont-ils ajouté. Actuellement sur 5 et 10 ans glissants, les rendements des marchés boursiers nationaux s’élèvent à 12-13% et n’indiquent pas d’euphorie car la trajectoire de croissance des bénéfices continue d’être conforme aux fortes attentes de croissance, en particulier des valeurs cycliques. Cela réduit les attentes de rendements importants.

La croissance des bénéfices est cruciale pour soutenir les valorisations

Bien que les marchés boursiers soient chers et que la prime de risque sur actions soit faible, ICICI Direct a déclaré que cela n’implique pas que les perspectives de croissance des bénéfices des entreprises faibliront, ce qui est généralement le principal moteur des corrections des cours des actions, entre autres facteurs. « Cependant, cela implique que la marge de sécurité est beaucoup plus faible en cas de ralentissement de la croissance ; par conséquent, nous pensons que la poursuite de la croissance des bénéfices ou du dépassement des estimations est cruciale pour que le marché maintienne les niveaux actuels de valorisation », ont-ils déclaré.

Les analystes ont souligné que jusqu’à présent, les bénéfices des entreprises du premier trimestre de l’exercice en cours indiquent que l’impact économique de la deuxième vague de covid sur les acteurs organisés des entreprises est marginal. Sur les 35 électeurs de Nifty 50 qui ont communiqué leurs résultats jusqu’à présent, seuls 12 ont dépassé les estimations tandis que 6 ont communiqué des résultats conformes aux attentes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.