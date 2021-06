Les investisseurs américains mènent le boom du Bitcoin en 2020 avec plus d’un milliard de gains réalisés

Les Américains représentent une grande partie des bénéfices globaux, 3 fois plus que le prochain pays le plus élevé, la Chine. Mais alors que les Américains vendaient à des prix plus élevés, ceux des autres pays en détenaient davantage.

Le prix du Bitcoin est passé de 3 800 $ en mars 2020 à près de 30 000 $ à la fin de l’année pour atteindre un sommet historique de 65 000 $ à la mi-avril.

Cette hausse fulgurante du prix de la crypto-monnaie a permis aux commerçants américains de bloquer 4,1 milliards de dollars de bénéfices en échangeant Bitcoin l’année dernière.

Les investisseurs américains représentent la part du lion de tous les gains réalisés, car c’est trois fois plus que le prochain pays le plus élevé, la Chine, bien que cette dernière ait historiquement le volume de transactions de crypto-monnaie brut le plus élevé, selon le dernier rapport de Chainalysis.

Le cabinet d’études basé à New York a publié cette semaine un rapport classant les 25 pays avec les gains les plus réalisés.

“Les investisseurs de presque tous les pays ont enregistré les plus fortes augmentations vers la fin de l’année.” “C’est à ce moment-là que les investisseurs américains se sont vraiment détachés du peloton, la plupart de leurs gains provenant de l’activité sur Coinbase.”

Le fait que les bourses axées sur les États-Unis aient connu d’énormes afflux en 2020 vers la fin de l’année explique probablement les gains importants du pays notés dans le rapport.

Les investisseurs à long terme du monde entier ont essentiellement vendu leur crypto-monnaie à de nouveaux investisseurs à mesure que les prix augmentaient, ajoutant ainsi à leurs gains réalisés. Alors que les investisseurs américains vendaient à des prix plus élevés, ceux d’autres pays en détenaient davantage, a-t-il déclaré.

La Chine a pris la deuxième place en enregistrant 1,1 milliard de dollars de bénéfices, suivie du Japon, du Royaume-Uni, de la Russie et de l’Allemagne. Les petits pays émergents, comme le Vietnam, la Turquie et la République tchèque, figuraient également parmi les 25 premiers.

“Les données suggèrent que Bitcoin a donné aux investisseurs des marchés émergents l’accès à un actif très performant, auquel ils n’auraient peut-être pas eu accès autrement.”

Dans le même temps, des pays aux réglementations plus strictes comme l’Inde empêchent leurs citoyens de profiter de cette opportunité.

