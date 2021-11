Les investisseurs attendent le paiement en souffrance d’Evergrande de 148 millions de dollars alors que les problèmes d’endettement augmentent

Un homme fait du vélo électrique devant le chantier de construction du stade de football de Guangzhou Evergrande, un nouveau stade pour le Guangzhou FC développé par China Evergrande Group, à Guangzhou, dans la province du Guangdong, en Chine

Le groupe China Evergrande (3333.HK) à court de liquidités était confronté à une date limite mercredi pour effectuer un paiement d’obligations offshore, tandis qu’une dégradation de la note de crédit d’une autre société immobilière ajoutait aux inquiétudes croissantes concernant un resserrement des liquidités dans le secteur.

Evergrande, le développeur le plus endetté au monde, a trébuché d’échéance en échéance ces dernières semaines alors qu’il est aux prises avec plus de 300 milliards de dollars de passif, dont 19 milliards de dollars d’obligations du marché international.

La société n’a fait défaut sur aucune de ses obligations de dette offshore, mais un autre paiement d’obligations en souffrance de 148 millions de dollars doit être effectué mercredi. Il n’y avait aucun mot sur ce paiement en début d’après-midi, heure de l’Asie.

Le développeur, qui a également des paiements de coupons totalisant plus de 255 millions de dollars sur ses obligations de juin 2023 et 2025 le 28 décembre, a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par . au sujet de son délai de paiement mercredi.

Les problèmes immobiliers de la Chine ont secoué les marchés mondiaux en septembre et octobre. Il y a eu une brève accalmie à la mi-octobre après que Pékin a tenté de rassurer les marchés sur le fait que la crise ne serait pas autorisée à devenir incontrôlable.

Mais les inquiétudes ont refait surface, la Réserve fédérale américaine ayant averti mardi que le secteur immobilier en difficulté de la Chine pourrait poser des risques mondiaux.

De plus en plus de développeurs voient leurs cotes de crédit réduites en raison de la détérioration de leur profil financier.

S&P Global Ratings a annoncé mercredi avoir abaissé la note du promoteur immobilier Shimao Group Holdings (0813.HK) à « BB+ » au lieu de « BBB- » en raison des craintes que des conditions commerciales difficiles entravent les efforts de la société pour réduire ses dettes.

S&P considère qu’une notation inférieure à « BBB- » est une note spéculative.

Les inquiétudes concernant les retombées potentielles d’Evergrande ont également bouleversé le secteur immobilier chinois ces derniers jours, faisant claquer les obligations des sociétés immobilières, craignant que la crise ne se propage à d’autres marchés et secteurs.

Les actions du développeur Fantasia Holdings (1777.HK) ont plongé de 50% mercredi après avoir déclaré qu’il n’y avait aucune garantie qu’il serait en mesure de respecter ses autres obligations financières à la suite d’un paiement manqué de 205,7 millions de dollars dû le 4 octobre.

OPTIONS DE FINANCEMENT

Soulignant le resserrement des liquidités, certaines sociétés immobilières ont annoncé leur intention d’émettre de la dette sur le marché interbancaire lors d’une réunion avec le régulateur chinois du marché obligataire interbancaire, a rapporté mercredi le Securities Times.

Dans un avenir proche, les sociétés immobilières émettront des obligations sur le marché libre pour le financement, tandis que les banques et autres investisseurs institutionnels apporteront leur aide via des investissements obligataires, a indiqué le journal.

Les promoteurs endettés, dont Evergrande et son homologue Kaisa Group (1638.HK), ont également cherché à lever des fonds pour rembourser leurs nombreux créanciers en vendant une partie de leurs biens et d’autres actifs commerciaux.

Pékin a poussé les entreprises publiques et les promoteurs immobiliers soutenus par l’État à acheter certains des actifs d’Evergrande pour tenter de contrôler la chute.

Les inquiétudes croissantes concernant la propagation des malheurs des développeurs à d’autres secteurs étaient visibles mercredi alors que l’écart, ou prime de risque, entre les entreprises chinoises à faible risque et de qualité supérieure et les bons du Trésor américain s’est élargi pour atteindre un sommet de plus de cinq mois. (.MERACCG)

Malgré les problèmes d’endettement d’Evergrande, son unité de véhicules électriques (VE) poursuit son plan d’affaires. L’unité cherche à obtenir l’approbation réglementaire chinoise pour vendre ses premiers véhicules utilitaires sport Hengchi 5.

China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd (0708.HK) prévoit de vendre 500 millions de dollars HK (64 millions de dollars) d’actions pour financer la production de voitures à énergie nouvelle.

Les actions d’Evergrande ont peu changé par rapport à la clôture précédente de mercredi après-midi, tandis que l’unité EV était en hausse de 2,2%.

Fondée à Guangzhou en 1996, Evergrande a incarné une ère d’emprunt et de construction en roue libre. Mais ce modèle économique a été sabordé par des centaines de nouvelles règles conçues pour freiner la frénésie d’endettement des promoteurs et promouvoir le logement abordable.

Toute perspective de disparition d’Evergrande soulève des questions sur plus de 1 300 projets immobiliers qu’elle a dans quelque 280 villes.f