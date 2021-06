Les investisseurs attirés par le «BTC comme couverture» contre l’inflation en raison des dépenses en T de Biden

Réserve d’or de valeur

Sénateur Ted Cruz : Les investisseurs sont attirés par le « Bitcoin comme couverture » ​​contre l’inflation en raison des dépenses de 7 T$ de Biden

Le membre de la commission des relations étrangères du Sénat, Ted Cruz, R-Texas, pense que Bitcoin a beaucoup de potentiel.

Dans une interview avec Sean Hannity sur Fox News, interrogé sur la crypto-monnaie, le sénateur Cruz a déclaré que sa croissance était le résultat de l’inflation causée par la politique monétaire.

«Je pense qu’il a beaucoup de potentiel. Je pense que nous assistons à une croissance énorme. Je pense qu’une partie de la raison pour laquelle nous voyons des gens se tourner vers Bitcoin est que nous sommes au bord d’une crise d’inflation. Joe Biden a proposé 7 000 milliards de dollars de dépenses et nous assistons à une inflation. »

Cruz a souligné la hausse des prix dans différents secteurs, ce qui incite les gens à se tourner vers le BTC comme couverture.

“Nous voyons le bois monter, les maisons monter, le pétrole monter, l’essence monter, l’énergie monter, les matières premières monter et je pense que les gens vont au Bitcoin comme couverture contre cela.”

Cependant, il a noté qu’il existe un risque inhérent au Bitcoin en tant qu’investissement.

« Cela étant dit, il s’agit d’une nouvelle crypto-monnaie. Pour être honnête, je ne le comprends pas. Je pense que beaucoup de gens ne le font pas, et donc je dirais que cela a un avantage, mais il y a un risque là-bas. »

L’approbation de Bitcoin par Cruz pourrait être importante car Bitcoin est particulièrement populaire parmi les millennials qui le considèrent comme de l’or numérique, une réserve de valeur, tandis que 37% des téléspectateurs de Fox News ont 65 ans ou plus, selon une étude de 2020.

Non seulement la génération plus âgée a eu du mal à comprendre la crypto-monnaie, mais ce sont aussi celles qui ont les grosses poches, avec le plus grand transfert de richesse générationnel jamais réalisé impliquant des billions de dollars en cours.

