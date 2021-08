Les investisseurs avisés apprennent des erreurs des autres avec Jerry Robinson ⋆ .

par Kerry Lutz, Réseau de survie financière :

D’où vient l’argent et où va-t-il ? Aujourd’hui, Jerry Robinson et moi-même entrons dans le podcast pour aborder cette question concernant les affaires étrangères, la crypto-monnaie et les métaux précieux. Robinson et moi discutons de certains de nos conseils les plus universels pour créer de la richesse, qui s’obtient essentiellement en diversifiant vos investissements. Branchez-vous pour entendre des exemples spécifiques de ce à quoi ressemble ce type d’investissement à plus grande échelle, et pour savoir comment vous pouvez acquérir plus d’informations et de ressources sur ce sujet.

