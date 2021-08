Les investisseurs ayant un horizon à long terme peuvent continuer à investir dans des fonds à petite capitalisation : Chirag Setalvad, HDFC AMC

Nous préférons construire le portefeuille sur une base ascendante plutôt que descendante ou sectorielle.

Alors que plusieurs poches de petites capitalisations sont devenues assez chères, on peut toujours choisir parmi le vaste univers des petites capitalisations et trouver des petites capitalisations bien gérées qui sont toujours disponibles à des prix raisonnables. Ainsi, les investisseurs ayant un horizon à long terme et une tolérance à la volatilité peuvent continuer à investir dans cette catégorie, selon Chirag Setalvad, gestionnaire de fonds principal-actions, HDFC Asset Management Company Limited.

Dans une interview exclusive avec Sanjeev Sinha de FE Online, il partage son point de vue sur la performance de la catégorie des petites capitalisations au cours des dernières années, et si c’est le bon moment pour investir dans ces fonds. Extraits :

Quand vendez-vous une action ?

Nous pouvons choisir de vendre une action pour plusieurs raisons. Premièrement, nous chercherions à vendre une action lorsqu’elle atteint ou dépasse notre objectif de juste valeur. Cet objectif est atteint sur la base de la recherche et de l’analyse de l’équipe d’investissement. Deuxièmement, nous pouvons sortir ou réduire notre participation dans une action particulière si nous trouvons une meilleure opportunité alternative ailleurs. Troisièmement, nous pouvons vendre une action du point de vue de la gestion des risques du portefeuille en vue de gérer l’exposition sectorielle et spécifique à l’action. Enfin, nous chercherions à sortir ou à réduire nos avoirs lorsque notre hypothèse concernant l’investissement s’avère incorrecte.

Comment contenir la volatilité du fonds ?

La gestion du risque et de la volatilité du portefeuille est très importante. D’une part, nous nous concentrons sur des entreprises de bonne qualité, bien gérées et disponibles à des prix raisonnables. Cela permet de réduire le risque fondamental du point de vue de la qualité des affaires et le risque de prix du point de vue de la valorisation.

De plus, nous croyons à la gestion du risque du portefeuille en maintenant un portefeuille bien diversifié à travers les actions et les secteurs, ce qui devrait aider à contenir la volatilité. Le portefeuille est généralement bien diversifié entre les actions et la concentration du portefeuille est maintenue à des niveaux raisonnables. À l’heure actuelle (30-juin-21) nous avons 65 actions dans le portefeuille avec les 10 principaux avoirs à ~38%. Enfin, si le fonds est largement investi dans des petites capitalisations, il est également exposé aux moyennes et grandes entreprises.

Avec la taille de l’actif de votre fonds au-dessus de Rs 10 000 crore, y a-t-il des contraintes dans la gestion du fonds ?

Non, nous pensons que la taille du fonds ne constitue pas une contrainte significative. Plus important encore, notre philosophie d’investissement et notre processus de sélection de titres n’ont pas changé malgré l’augmentation de la taille du fonds. Nous continuons de nous concentrer sur des sociétés de qualité raisonnable qui sont disponibles à des valorisations raisonnables et construisons le portefeuille sur une base ascendante. Nous avons détenu un nombre similaire d’actions et maintenu une diversification constante au fil du temps. Nous avons également eu une rotation de portefeuille constamment faible. Malgré l’augmentation de la taille du fonds, nous avons maintenu le caractère sacré du produit et sommes restés fidèles à notre mandat d’investissement.

Selon la dernière catégorisation de capitalisation boursière publiée par l’AMFI (21 juin), la fourchette de capitalisation boursière des sociétés à petite capitalisation est inférieure à 11 819 crores de roupies, avec une capitalisation boursière cumulée de Rs ~ 25 lakh crore (considérant 1 310 sociétés avec une capitalisation boursière supérieure à Rs 150 crores). Ainsi, nous avons un large univers qui nous offre suffisamment de flexibilité dans cette catégorie.

Le fonds est resté concentré sur les sociétés à petite capitalisation et n’a pas dérivé vers les grandes capitalisations. La capitalisation boursière moyenne pondérée du fonds a été largement en ligne avec celle de l’indice de référence. Nous continuons de croire que la taille actuelle est gérable. En outre, l’augmentation des actifs sous gestion doit être considérée dans le contexte des valorisations globales et de la performance du marché. Il faut garder à l’esprit que la taille du fonds a augmenté au fil du temps, non seulement en raison de nouveaux afflux périodiques, mais aussi en raison de l’appréciation du capital.

Compte tenu de la forte reprise des petites capitalisations au cours de la dernière année, y a-t-il un intérêt à envisager un investissement dans une catégorie de petites capitalisations à ce stade ?

Il est vrai que les petites capitalisations ont fortement rebondi depuis le bas du 20 mars avec l’indice NIFTY Small Cap 100TRI générant des rendements de 134% CAGR du bas du 24 mars-20 au 30-juin-21.

Cependant, ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que les petites capitalisations avaient corrigé avant même Covid et avaient corrigé de -22% TCAC du pic de janvier-18 à décembre-19, c’est-à-dire pré-covid.

Avec le début de la pandémie en 2020, les petites capitalisations ont encore été corrigées et ont finalement été corrigées de -37% TCAC du 15 janvier-18 au 24 mars-20.

Par conséquent, même après une forte reprise de 134% CAGR de mars’20 à juin’21, NiftySmall Cap 100 TRI (au 30-juin-21) est à peine 5,2% au-dessus de son niveau du 15-jan-18 (un retour de 1,49% TCAC). De plus, au 30-juin-21, NIFTY Small Cap 100 TRI avait des rendements sur 5 ans de 12% TCAC, ce qui est proche de la moyenne à long terme de 11,5%. Par conséquent, le rallye des petites capitalisations après mars 20 doit être considéré dans le contexte de rendements relativement faibles pendant près de 2 ans avant cela, car le voir de manière autonome peut être quelque peu trompeur.

Alors que plusieurs poches de petites capitalisations sont devenues assez chères, on peut toujours choisir parmi le vaste univers des petites capitalisations et trouver des petites capitalisations bien gérées qui sont toujours disponibles à des prix raisonnables. Ainsi, les investisseurs ayant un horizon à long terme et une tolérance à la volatilité peuvent continuer à investir dans cette catégorie.

Comment choisissez-vous les actions pour votre HDFC Small Cap Fund, c’est-à-dire la philosophie de sélection des actions ?

Nous suivons une approche bottom-up de sélection de titres et identifions des sociétés présentant des perspectives de croissance raisonnables, une solidité financière solide, des modèles commerciaux durables et une bonne qualité de gestion. Nous achetons des actions avec une vision à moyen et long terme et cherchons à acheter des sociétés qui se négocient à des valorisations raisonnables. Nous visons à minimiser les erreurs autant que possible en restant dans notre cercle de compétence.

Quels sont les secteurs de l’espace des petites capitalisations sur lesquels vous êtes optimiste à l’avenir et pourquoi ?

Nous préférons construire le portefeuille sur une base ascendante plutôt que descendante ou sectorielle. Ceci est important car les sociétés individuelles à petite capitalisation d’un même secteur ne sont pas homogènes et peuvent présenter des profils de croissance et de rendement assez différents en fonction de leur positionnement et de la stratégie qu’elles choisissent d’adopter. Ainsi, alors que les perspectives d’un secteur peuvent être prometteuses, une entreprise particulière de ce secteur peut ou non avoir de belles perspectives. Cela dit, les investissements privés sont à la traîne depuis plusieurs années et devraient augmenter et les investissements publics devraient se maintenir et, par conséquent, les perspectives pour le secteur des biens d’équipement et de la construction semblent positives. Les sociétés financières ont été confrontées à des problèmes de qualité et de croissance des actifs et les choses devraient s’améliorer à mesure que l’économie se normalise.

