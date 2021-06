Les investisseurs boursiers américains doivent rester prudents malgré le rebond économique ; cycles de montre, fiscalité, inflation, politique

Bien que le rebond s’accélère, les perspectives macroéconomiques appellent les investisseurs à se préparer à une transition de milieu de cycle “plus chaude et plus courte”, selon les analystes de Morgan Stanley. (Image: REUTERS)

L’économie mondiale rebondit fortement après la récession et se rapproche des niveaux d’avant la pandémie plus rapidement que prévu. Une importante relance budgétaire et une politique monétaire favorable ont contribué à accélérer la reprise. Cependant, alors que le rebond s’accélère, les perspectives macroéconomiques appellent les investisseurs à être sur le point de se préparer à une transition de milieu de cycle «plus chaude et plus courte», selon les analystes de Morgan Stanley. “Les investisseurs devront peut-être concilier le calendrier de début de cycle, les conditions de milieu de cycle et les valorisations coûteuses de fin de cycle – en particulier pour les actions américaines – tout en tenant compte de l’inflation potentielle, des changements de politique et de l’augmentation des impôts sur les sociétés”, ont-ils ajouté.

Neutre sur les actions américaines, favoriser le commerce de reflation

Morgan Stanley pense qu’une correction plus large pourrait se faire attendre pour les actions américaines maintenant. Bien que les analystes ne voient pas la Fed augmenter les taux plus rapidement que prévu, mais s’attendent à un resserrement ultérieur de la Fed, la société de courtage mondiale a donc désormais une note neutre sur les actions américaines. « Les transitions de milieu de cycle entraînent généralement des contractions de valorisation de 10 à 20 % », déclare Mike Wilson, stratège en chef des actions américaines.

À contre-courant, le stratège de Morgan Stanley a déclaré que le commerce de relance pourrait être plus lucratif pour les investisseurs que le commerce de réouverture. « Par exemple, les multiples cours/bénéfices des actions de consommation discrétionnaire se sont récemment négociés nettement plus haut que leur ratio historique. Les actions bancaires, en revanche, se situent relativement près de leurs niveaux de valorisation historiquement bas et devraient bénéficier de l’amélioration des conditions macroéconomiques et des taux potentiellement plus élevés », ont-ils souligné.

Optez pour l’investissement thématique

De plus, anticipant une hausse limitée des principaux indices boursiers de référence, Morgan Stanley conseille aux investisseurs d’opter pour des stratégies d’investissement thématiques génératrices d’alpha. Certaines des idées ici incluent l’examen de la dissociation entre les États-Unis et la Chine dans des domaines économiques clés qui pourraient avoir un impact sur la stratégie commerciale mondiale et le paysage des investissements.

De plus, ils ont déclaré que covid-19 a accéléré le cycle informatique actuel, présentant des opportunités, non seulement pour le secteur de la technologie, mais également pour les utilisateurs avancés. Les analystes de Morgan Stanley conseillent également aux investisseurs de garder une trace d’une augmentation attendue des dépenses des entreprises. “Ce thème se situe au carrefour d’autres grandes idées, notamment les données, la décarbonisation et la démondialisation”, ont-ils déclaré.

