Les investisseurs BTC de moins de 50 ans ont quadruplé depuis 2018 Crypto nouveaux médias

Une enquête Gallup a révélé que 13% des investisseurs de moins de 50 ans aux États-Unis détiennent désormais du Bitcoin

Aux États-Unis, 6 % des investisseurs possèdent désormais Bitcoin, soit une multiplication par trois par rapport à 2018. C’est ce que révèle un sondage réalisé par la société d’analyse Gallup, basée à Washington, DC, qui a publié les résultats hier.

La recherche a été menée en juin dans le cadre de l’enquête Gallup Investor Optimism Index du deuxième trimestre et a interrogé des adultes américains ayant au moins 10 000 $ investis dans des actions, des obligations ou des fonds communs de placement.

La plus forte augmentation de l’investissement Bitcoin a été parmi les moins de 50 ans, dont 13% possèdent maintenant Bitcoin, contre 3% en 2018. Il y a certainement plus d’acceptation de Bitcoin parmi les jeunes investisseurs, avec seulement 3% des plus de 50 ans qui le détiennent actuellement 1% il y a trois ans.

Il existe également un fossé entre les sexes, la proportion d’hommes possédant du Bitcoin étant près de quatre fois supérieure à celle des femmes.

En plus de ceux qui détiennent déjà Bitcoin, 2 % supplémentaires ont déclaré qu’ils l’achèteraient probablement dans un proche avenir, tandis qu’un peu plus d’un tiers admettent être intrigués par Bitcoin sans prévoir d’acheter de sitôt. De plus, les investisseurs qui n’ont aucun intérêt à acheter du Bitcoin sont passés de 72% en 2018 à 58% cette année, et à seulement 38% pour les moins de 50 ans.

L’un des principaux obstacles à l’adoption de cette nouvelle classe d’actifs est son risque perçu, mais la recherche montre que celui-ci est également en baisse. Alors que les trois quarts des investisseurs considéraient Bitcoin comme très risqué en 2018, ce chiffre est désormais de 60%. Cependant, moins de la moitié des investisseurs de moins de 50 ans partagent ce point de vue.

Fait intéressant, la proportion de femmes qui pensent que Bitcoin est très risqué est inférieure de deux points de pourcentage à celle des hommes, même si beaucoup moins de femmes y ont investi.

La tendance à l’intérêt croissant et à l’adoption des crypto-monnaies ne se limite pas aux investisseurs de détail. Plus tôt cette semaine, il a été révélé qu’une enquête de Fidelity Digital Assets avait montré que 70% des investisseurs institutionnels prévoyaient d’investir dans des actifs numériques à un moment donné dans le futur.

Cet intérêt institutionnel croissant est probablement un facteur de la confiance croissante dans Bitcoin parmi les investisseurs de détail, en particulier avec des entreprises comme Tesla qui font la une des journaux. La facilité d’accès grâce au nombre croissant d’échanges pourrait également être importante.

Bien que les actions, les obligations et les fonds communs de placement soient toujours les types d’investissement dominants, Bitcoin se rapproche de plus en plus de l’acceptation et les jeunes investisseurs ouvrent la voie.