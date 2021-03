Les investisseurs BTC ne devraient pas effectuer de transactions tant que le code fiscal n’a pas changé

Cathie Wood, fondatrice et PDG d’Ark Invest, met en garde les investisseurs de ne pas vendre ou négocier leur Bitcoin (BTC) jusqu’à ce que l’Internal Revenue Agency des États-Unis, ou IRS, introduise des politiques fiscales plus sensées sur les actifs numériques.

Dans une webémission hébergée par Cboe, Wood a déclaré que les transactions avec BTC pourraient entraîner des passifs fiscaux massifs.

« L’IRS a quelque chose à dire à ce sujet, donc si vous avez d’énormes gains dans votre Bitcoin, je ne pense pas que je supporterais beaucoup de transactions jusqu’à ce que nous obtenions peut-être des changements sur le front fiscal », a déclaré Wood, selon à Markets Insider.

Utiliser Bitcoin pour les transactions et le vendre à des fins lucratives sont devenus des options attrayantes pour les détenteurs à long terme. La crypto-monnaie phare a récemment dépassé 61000 $ en route vers de nouveaux sommets sans précédent. Et bien que le prix du BTC ait fortement corrigé par rapport à son récent pic, il est toujours en hausse de 80% sur l’année.

Les détenteurs de Bitcoin aux États-Unis peuvent également utiliser leur BTC pour acheter des automobiles Tesla. Aux valeurs actuelles, un Tesla Model 3 de base pourrait être acheté pour environ 0,72 BTC.

Mais que vous vendiez Bitcoin à des fins lucratives ou que vous l’utilisiez pour acheter un véhicule Tesla, c’est considéré comme un événement imposable – du moins aux États-Unis. C’est parce que l’IRS traite le Bitcoin comme une propriété plutôt que comme une monnaie. Jusqu’à ce que cela change, il peut être contre-intuitif d’effectuer des transactions dans la crypto-monnaie.

Bien que les commentaires de Wood s’adressent spécifiquement aux personnes qui réalisent d’énormes profits, la grande majorité des acheteurs ont gagné de l’argent avec leur Bitcoin. En novembre 2020, on estimait qu’environ 98% des adresses BTC étaient dans le noir.

Heureusement, les investisseurs de Bitcoin qui accumulent de gros bénéfices non réalisés n’ont pas à vendre leurs pièces pour récolter les bénéfices de leurs gains. Des plates-formes comme BlockFi permettent aux utilisateurs d’emprunter de l’argent fiduciaire contre leurs avoirs en BTC et de le rembourser au fil du temps. Cela signifie que les utilisateurs n’encourent jamais de gains en capital et n’ont pas à abandonner leur Bitcoin pour accéder à des liquidités.