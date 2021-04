Les investisseurs chinois vendent des actions, achètent des fonds du marché monétaire

Un homme portant un masque de protection est vu à l’intérieur du bâtiment de la Bourse de Shanghai, alors que le pays est frappé par une nouvelle épidémie de coronavirus, dans le quartier financier de Pudong à Shanghai, en Chine

Les investisseurs chinois réduisent leur exposition aux marchés boursiers et investissent dans des fonds du marché monétaire (MMF) refuges alors que les marchés boursiers reculent par rapport à des sommets de plusieurs années en raison des inquiétudes concernant le resserrement des politiques et les valorisations élevées.

La tendance depuis la mi-février marque un renversement du comportement de recherche de risque observé entre avril 2020 et janvier 2021, et a amené l’indice de premier ordre du pays à afficher sa pire performance mensuelle en un an en mars.

Les investisseurs étrangers sont également devenus prudents, leurs achats via le Hong Kong-China Stock Connect ont chuté en mars alors que le yuan s’est également déprécié face à un dollar porteur.

Les fonds monétaires sont traditionnellement considérés comme à faible risque et liquides, car ils investissent dans des actifs de meilleure qualité, y compris des obligations d’État.

Le Hwabao WP Listed Money Market ETF, le plus grand ETF du marché monétaire coté à la Bourse de Shanghai, a vu ses unités totales augmenter de 21% à 1,77 milliard le 8 avril, contre 1,46 milliard le 18 février.

Les analystes ont déclaré que la correction du marché boursier depuis la mi-février était principalement motivée par les craintes concernant les valorisations mousseuses après que Pékin ait fixé un objectif de croissance économique conservateur qui impliquait que les décideurs politiques voulaient une marge de manœuvre pour freiner les bulles sur les marchés financiers.

Le Yinhua Money Market EFF, un autre ETF majeur du marché monétaire coté à la Bourse de Shanghai, a vu ses unités totales augmenter de 30% à 1,3 milliard le 8 avril, contre 1 milliard le 18 février.

Les parts du plus grand ETF suivant l’indice de premier ordre de la Chine ont chuté à 7,8 milliards le 8 avril, contre 8,6 milliards en début d’année.

«Je ne vois pas de grandes opportunités maintenant, et les investisseurs ne seront pas heureux d’acheter des actions en ce moment sans une nouvelle correction qui pourrait leur donner plus de marge de sécurité et de marge de manœuvre», a déclaré Fu Yanping, stratège au siège de la gestion de patrimoine en Chine. Galaxy Securities.

M. Fu a déclaré que les fonds monétaires étaient un bon choix pour les investisseurs, la Chine resserrant progressivement sa politique.

Pendant ce temps, les prêts sur marge sur le marché boursier, indicateur du sentiment des investisseurs, ont chuté en raison du recul des marchés.

Alors que les investisseurs étrangers ont acheté moins d’actions continentales, ils se sont tournés vers des secteurs plus défensifs tels que les banques. Ils ont acheté pour 12,5 milliards de yuans (1,91 milliard de dollars) d’actions bancaires chinoises en mars via Stock Connect, ont déclaré les analystes de CITIC Securities dans un rapport.

«La dynamique de reprise économique de la Chine a été assez robuste. Cependant, il y a des inquiétudes, en particulier parmi les investisseurs étrangers, sur un changement de la politique monétaire de la Chine si l’élan devient trop fort », a déclaré Hu Yunlong, un gestionnaire de fonds spéculatifs basé à Pékin.