Les investisseurs continuent de tirer profit de l’ETH tout en versant de l’argent dans SOL et un record de 0,45 milliard en BTC

Commerce et investissement

Les investisseurs continuent de tirer profit de l’éther tout en versant de l’argent dans Solana et un record de 1,45 milliard de dollars en Bitcoin

AnTy26 octobre 2021

Après des semaines d’activité lente, enfin, les afflux dans l’industrie de la crypto-monnaie se sont précipités.

Pour la semaine se terminant le 22 octobre, les produits d’investissement crypto ont enregistré des entrées record totalisant 1,47 milliard de dollars, selon le rapport hebdomadaire de CoinShares. Le précédent record hebdomadaire était de 640 millions de dollars vu plus tôt cette année en février.

Il s’agit de la 10e semaine consécutive d’afflux alors que l’optimisme montait en flèche avec le lancement des ETF à terme bitcoin. Cela porte également les entrées cumulées de l’année à 8 milliards de dollars, dépassant de loin le record total de 2020 de 6,7 milliards de dollars.

La semaine dernière, les prix des crypto-actifs ont également augmenté, Bitcoin atteignant un nouvel ATH à 67 000 $ et Ether approchant de dépasser son ATH à 4 380 $.

Avec la hausse des prix, le total des actifs sous gestion des gestionnaires d’actifs a également atteint un record de 79,2 milliards de dollars mais a terminé la semaine à 76,7 milliards de dollars.

Grayscale, l’AUM du plus grand gestionnaire d’actifs numériques, a grimpé à 54,6 milliards de dollars tandis que l’AUM de CoinShares est passé à 5,2 milliards de dollars.

Tout comme les six dernières semaines consécutives, cette fois aussi, Bitcoin a représenté la majorité de ces flux. Avec 1,45 milliard de dollars circulant dans la crypto-monnaie de 1,2 billion de dollars, ses entrées YTD s’élèvent désormais à 6,1 milliards de dollars.

« Le bitcoin atteint de nouveaux sommets historiques montre à la fois le chemin parcouru et la capacité du bitcoin à bouleverser le système financier et à créer une économie mondiale, reliant les marchés développés et émergents comme jamais auparavant », a déclaré Ray Youssef, co-fondateur. , et PDG de la plateforme fintech peer-to-peer Paxful.

« Bien que cette récente remontée des prix puisse être attribuée à des mouvements tels que l’approbation du premier ETF bitcoin pour les investisseurs institutionnels, nous ne pouvons ignorer l’impact d’un développement et d’une adoption importants sur les marchés émergents », a-t-il ajouté.

Cette semaine, pour la troisième fois consécutive, Ethereum a eu des sorties, mais encore une fois, elles ont été mineures à 1,4 million de dollars. Les sorties pourraient être attribuées à des prises de bénéfices mineures car le prix reste proche de l’ATH au-dessus de 4 200 $.

Pendant ce temps, d’autres cryptos continuent de voir des afflux, Solana (SOL) enregistrant le plus élevé parmi les altcoins à 8,1 millions de dollars, portant ses flux YTD à 130 millions de dollars – le quatrième plus élevé après Bitcoin (BTC), Ether (ETH) 1 milliard de dollars et 401 millions de dollars par produit multi-actifs. BTC -1,03% Bitcoin / USD BTCUSD 62 401,15 $

-642,73-1,03 % Volume 32,63 b Variation -642,73 $ Ouvert 62 401,15 $ Circulation 18,85 m Capitalisation boursière 1,18 t 9 min Les investisseurs continuent de tirer profit de l’éther tout en versant de l’argent dans Solana et un record de 1,45 milliard de dollars en Bitcoin 18 h La crypto peut éventuellement remplacer le dollar comme « La monnaie de réserve du monde », déclare le sénateur américain Rand Paul

51,501,23 % Volume 15,21 b Changement 51,50 $ Ouvert 4 187,25 $ Circulation 118,08 m Capitalisation boursière 494,45 b 9 min Les investisseurs continuent de tirer profit de l’éther tout en versant de l’argent dans Solana et un record de 1,45 milliard de dollars en Bitcoin 22 h malgré l’ETH frappant un nouvel ATH, le DeFi d’Ethereum La part de marché baisse de 30% au cours de l’année écoulée 23 h Elon Musk prend en charge le « People’s Crypto » le Original Meme Coin DOGE, mais SHIB est celui qui domine Binance et Coinbase SOL -1,35% Solana / USD SOLUSD 206,43 $

-2,79-1,35 % Volume 4,09 b Variation -2,79 $ Ouvert 206,43 $ Circulation de 300,96 m Capitalisation boursière 62,13 b 9 min Les investisseurs continuent de prendre des bénéfices sur l’éther tout en versant de l’argent dans Solana et un record de 1,45 milliard de dollars en Bitcoin 22 h malgré l’ETH atteignant un nouvel ATH, La part de marché DeFi d’Ethereum chute de 30% au cours de la dernière année 4 d FTX lève 420 millions de dollars en série B auprès de 69 investisseurs, la valorisation atteint 25 milliards de dollars

La semaine dernière, Cardano (ADA) et Binance (BNB) ont également enregistré des entrées notables de 5,3 millions de dollars et 1,8 million de dollars, respectivement. Litecoin (LTC) quant à lui, avait 0,6 million de dollars, Polkadot (DOT) 0,4 million de dollars, et Ripple (XRP) et Bitcoin Cash (BCH) avaient chacun 0,3 million de dollars d’entrées. ADA 1,00 % Cardano / USD ADAUSD 2,16 $

0,021,00 % Volume 2,58 b Changer 0,02 $ Ouvert 2,16 $ En circulation 33,09 b Capitalisation boursière 71,56 b 9 min Les investisseurs continuent de tirer profit de l’éther tout en versant de l’argent dans Solana et un record de 1,45 milliard de dollars en Bitcoin 23 h Elon Musk prend en charge le « People’s Crypto » le Original Meme Coin DOGE, mais SHIB est la plate-forme de paris sportifs dominante Binance et Coinbase 6 d DraftKings pour devenir un validateur de réseau de polygones et prendre en charge les NFT personnalisés Drops sur le marché BNB -0,09% Binance Coin / USD BNBUSD 484,08 $

-0,44-0,09% Volume 1,34 b Variation -0,44 $ Ouvert 484,08 $ Capitalisation boursière en circulation de 166,8 m 80,75 b 9 min Les investisseurs continuent de tirer profit de l’éther tout en versant de l’argent dans Solana et un record de 1,45 milliard de dollars en Bitcoin 23 h Elon Musk prend en charge la « crypto du peuple ” l’Original Meme Coin DOGE, mais SHIB est celui qui domine Binance et Coinbase 1 w Plus de 160 projets seront lancés sur Terra d’ici le début de l’année prochaine pour « amplifier la demande d’UST » et l’envoyer à 10 milliards de dollars, selon le fondateur LTC -0,81% Litecoin / USD LTCUSD 194,23 $

-1,57 $-0,81 % Volume 1,93 b Changement -1,57 $ Ouvert 194,23 $ Circulation 68,83 m Capitalisation boursière 13,37 b 9 min Les investisseurs continuent de tirer profit de l’éther tout en versant de l’argent dans Solana et un record de 1,45 milliard de dollars en Bitcoin 3 d Walmart exécute un programme pilote pour permettre Les utilisateurs peuvent acheter du Bitcoin dans 200 kiosques Coinstar à travers les États-Unis 6 d Interactive Brokers lance Bitcoin, Ethereum et Crypto Trading pour les RIA aux États-Unis DOT 0,59% Polkadot / USD DOTUSD 43,74 $

0,260,59 % Volume 1,23 b Changement 0,26 $ Ouvert 43,74 $ Circulation 987,58 m Capitalisation boursière 43,19 b 9 min Les investisseurs continuent de tirer profit de l’éther tout en versant de l’argent dans Solana et un record de 1,45 milliard de dollars en Bitcoin 5 d Cosmos dévoile une nouvelle blockchain, Sagan, A Canary Le réseau permet aux développeurs d’exécuter des tests et des expériences Le Stablecoin USDC de 6 d Circle est lancé sur le réseau XRP de Hedera Hashgraph 1,77% XRP / USD XRP1,11 USD

0,021,77 % Volume 3,12 b Changer 0,02 $ Ouvert 1,11 $ Circulant 46,95 b Capitalisation boursière 52,11 b 9 min Les investisseurs continuent de tirer profit de l’éther tout en versant de l’argent dans Solana et un record de 1,45 milliard de dollars en Bitcoin 1 w Ripple rejoint la Digital Pound Foundation pour aider à Le développement d’une CBDC au Royaume-Uni 1 w La bourse australienne (ASX) pour inscrire un ETF axé sur la cryptographie sur la demande « croissante » des investisseurs BCH -0,77% Bitcoin Cash / USD BCHUSD 618,90 $

-4,77-0,77 % Volume 1,16 b Variation -4,77 $ Ouvert 618,90 $ Circulation 18,88 m Capitalisation boursière 11,69 b 9 min Les investisseurs continuent de tirer profit de l’éther tout en versant de l’argent dans Solana et un record de 1,45 milliard de dollars en Bitcoin 6 j Interactive Brokers lance Bitcoin, Ethereum, et Crypto Trading pour les RIA aux États-Unis 2 w Robinhood cite des mesures ou des politiques réglementaires envers la crypto comme risque commercial lors du dépôt

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.