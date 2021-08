Les investisseurs de Cardano ont cela à attendre ⋆ Crypto nouveaux médias

Cardano est actuellement l’un des atouts les plus solides de l’ensemble du marché. La crypto-monnaie de troisième génération a fait d’énormes progrès, allant de 4% à 13% et 17% en une seule journée.

Il y a des moments où les rallyes ne profitent pas aux investisseurs aussi bien que prévu. En regardant les métriques, il semble que pour Cardano aussi, sa rentabilité est plus importante que ce qui peut paraître.

Dans quelle mesure les investisseurs de Cardano se portent-ils bien

Les données ont révélé qu’en moins d’un mois, ADA a grimpé le marché de 103%. Il est passé de 1 $ le 21 juillet à 2,1 $ au moment de la publication. Cette hausse a également attiré davantage d’investisseurs sur le marché, puisque plus de 500 000 nouvelles adresses ont été observées en seulement 10 jours. Cela a placé le nombre total d’adresses à un sommet de 2,8 millions.

Cependant, non seulement les nouvelles adresses ont augmenté, mais la rentabilité a également augmenté. En moins d’un mois depuis le 20 juillet, les adresses rentables sont passées de 27 % à 95 %. Un coup de pouce peut s’avérer très lucratif pour les investisseurs.

En plus de cela, lorsque les chiffres qui ont émergé en calculant le solde moyen de toutes les adresses combinées, totalisent 37 500 $. Cela montre que les adresses Cardano réalisent actuellement de sérieux bénéfices.

Mais à quoi ressemble l’avenir

D’après ce que disent les métriques, très brillant. Au moment de ce rapport, la corrélation de Cardano avec Bitcoin était de 0,82. C’est plus élevé qu’en mai. De tels niveaux pourraient potentiellement placer ADA comme un actif très recherché sur le marché, parmi les investisseurs.

De plus, avec le récent rachat de Binance Coin, Cardano est devenu la troisième plus grande crypto-monnaie. De plus, les prochaines capacités de contrat intelligent (prévues pour le 12 septembre) feront probablement d’ADA la crypto-monnaie la plus souhaitable pour les prochains mois.

Enfin, en regardant les demandes actuelles d’achat et de vente, il est apparu que les gens faisaient des bénéfices des deux côtés, avec une préférence plus élevée pour la vente. Les ordres d’achat (achat) ont atteint 28 millions à 1,85 $, tandis que les ordres de vente (vente) ont atteint 33 millions pour 1,86 $.

Et avec des volumes de transactions aussi élevés qu’en mai, à 7,7 milliards de dollars, le réseau et les investisseurs semblaient être sur une trajectoire ascendante.