Les investisseurs de détail indiens effectueront des transactions sur des actions américaines: NSE IFSC

NSE IFSC est le premier à permettre aux investisseurs particuliers indiens d’effectuer des transactions sur des actions américaines.

NSE International Exchange (NSE IFSC), une filiale en propriété exclusive de la National Stock Exchange of India Ltd (NSE), a annoncé que la négociation de certaines actions américaines sera bientôt facilitée via la plate-forme NSE IFSC. L’offre se fera sous la forme de certificats de dépôt non parrainés. L’IFSCA a facilité la même chose dans le cadre du bac à sable réglementaire.

L’ensemble de la négociation, de la compensation, du règlement et de la détention d’actions américaines relèvera de la structure réglementaire de l’IFSC Authority.

Cette initiative est une première en son genre à l’IFSC, où les investisseurs particuliers indiens pourront effectuer des transactions sur la plate-forme NSE IFSC dans le cadre des limites du système de remise libéralisé (LRS) prescrites par la Reserve Bank of India (RBI).

Le modèle commercial proposé par NSE IFSC offrira non seulement une opportunité d’investissement supplémentaire aux investisseurs indiens, mais rendra également l’ensemble du processus d’investissement facile et à faible coût. Les investisseurs auront la possibilité de négocier en quantité/valeur fractionnaire par rapport aux actions sous-jacentes négociées sur les marchés américains. Le cadre proposé rendra les actions américaines abordables pour les investisseurs de détail indiens.

NSE IFSC Clearing Corporation Limited (NICCL) offrira son cadre robuste de gestion des risques, facilitera la compensation et le règlement de toutes les transactions sur certificats de dépôt et fournira une garantie de règlement pour toutes les transactions exécutées sur la plateforme NSE IFSC. De plus, toutes les transactions seront également couvertes par le cadre de protection des investisseurs de NSE IFSC.

Les investisseurs pourront détenir les récépissés de dépôt dans leurs propres comptes demat ouverts dans GIFT City et auront le droit de recevoir des avantages liés aux opérations sur titres relatifs aux actions sous-jacentes.

NSE IFSC annoncera les détails opérationnels sous peu et lancera le produit le plus tôt possible. Les dépositaires, les banques et les courtiers ont déjà commencé à travailler avec NSE IFSC pour permettre ces produits d’investissement aux investisseurs indiens.

M. Vikram Limaye, directeur général et PDG de NSE, a déclaré : « Ce sera un produit innovant et l’une des étapes clés pour NSE IFSC qui étendra la couverture de produits de la bourse au-delà de la clientèle existante. Le produit permet aux particuliers résidents d’investir facilement et à moindre coût dans des actions américaines dans le cadre du LRS de la RBI (qui permet aux particuliers résidents de verser jusqu’à 2 50 000 USD par exercice financier pour toute transaction autorisée en compte courant ou en capital). Avec les conseils de l’autorité de l’IFSC et le soutien de toutes les principales parties prenantes impliquées, nous espérons opérationnaliser ce produit bientôt. »

M. Tapan Ray, directeur général et PDG du groupe, GIFT City a déclaré : « GIFT City est en train de devenir la passerelle financière d’un pays pour les investissements en Inde et dans le monde. L’écosystème des banques internationales, des bourses internationales et des intermédiaires du marché des capitaux s’est rapidement développé à GIFT City. C’est le bon moment pour obtenir un produit aussi innovant, surtout du point de vue indien ; nous avons vu sur une période que les Indiens ont commencé à investir dans des actions mondiales. Nous félicitons NSE IFSC pour cette nouvelle entreprise et leur souhaitons un grand succès.

