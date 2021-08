Les investisseurs de l’AAPL « devraient redonner en achetant le dernier kit »

Les investisseurs à long terme de l’AAPL, qui ont vu la valeur de leurs actions augmenter considérablement au fil des ans, devraient redonner à Apple, suggère l’un d’entre eux.

Le conseiller financier Paul Lane dit qu’il dépense toujours de l’argent pour acheter les derniers et meilleurs iPhones et iPads chaque année…

PED30 a porté le message de Lane.

Comme la plupart de vos abonnés, je possède des actions Apple depuis de nombreuses années. C’est mon plus gros investissement et (je croise les doigts) continuera à financer généreusement ma retraite.

En retour, je soutiens Apple à ma manière en…

achetant toujours les derniers iPhone et iPad pour moi et ma femme idem pour l’Apple Watch mettant régulièrement à jour nos iMac et ordinateurs portables en achetant Apple Care en s’abonnant à Apple One, etc.

L’impact sur Apple de ces actions peut être minuscule, mais je pense que c’est le moins que je puisse faire. En prime, ma femme et moi possédons et profitons des derniers produits Apple. De plus, en montrant nos nouvelles acquisitions à nos amis et collègues, nous avons probablement aidé Apple à réaliser des ventes supplémentaires.

Tout aussi important, je trouve un moyen de vendre nos iPhones vieux d’un an. Ils commandent toujours des prix qui compensent substantiellement le coût des nouveaux. J’ai fait cela avec une douzaine d’iPhone depuis notre iPhone 3GS d’origine, ce qui signifie que j’ai apporté une contribution non négligeable à la base installée croissante de l’iPhone. Idem avec divers iPads et montres.

Je voudrais encourager mes collègues investisseurs d’Apple 3.0 à envisager de faire de même. Pourquoi conserver vos iPhones ou iPads pendant des années ? Vous pouvez vous permettre d’acheter les nouveaux avec les retours généreux de votre investissement Apple. Développez la base installée et agissez comme une salle d’exposition mobile avec les derniers et les meilleurs d’Apple dans vos mains et sur votre poignet.