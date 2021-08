Les investisseurs de Peloton font face à une nouvelle réalité alors que les coûts du fabricant de vélos nuisent aux bénéfices

Jen Van Santvoord fait du vélo d’appartement Peloton chez elle le 07 avril 2020 à San Anselmo, en Californie.

Les investisseurs du peloton étaient sur le point de connaître un réveil brutal jeudi.

Beaucoup s’attendaient à ce que le fabricant d’équipements de fitness connectés signale un ralentissement des ventes. Les gymnases ont rouvert, et les courses en plein air et les vacances ont fait signe pendant les mois d’été. Ce que les investisseurs n’avaient pas prévu, c’était une baisse de prix de 20 % du produit le plus vendu de l’entreprise et une augmentation des dépenses de marketing.

La croissance ralentit, et c’est une croissance moins rentable.

Environ 2,9 milliards de dollars de capitalisation boursière de Peloton ont été réduits vendredi, le lendemain de l’annonce des prix et la société a annoncé une perte plus importante que prévu au cours de son quatrième trimestre fiscal.

Pendant la majeure partie de 2020, la société a surfé sur une vague de consommateurs confinés à domicile prêts à dépenser des milliers de dollars pour brûler des calories lorsque les gymnases ont été fermés en raison de la pandémie. Une telle demande accrue a entraîné un problème de la chaîne d’approvisionnement, forçant Peloton à débourser plus d’argent pour accélérer les livraisons. Néanmoins, la croissance arrivait beaucoup plus facilement qu’elle ne l’avait jamais imaginé. Les revenus trimestriels de Peloton ont grimpé à plus d’un milliard de dollars pour la première fois à la fin de l’année.

Au quatrième trimestre de l’exercice 2019, il y a tout juste deux ans, Peloton comptait 511 000 abonnés au fitness connectés. Aujourd’hui, l’entreprise en compte 2,33 millions. Ces abonnés déboursent 39 $ par mois pour accéder au contenu d’entraînement numérique de Peloton.

Son stock a également suivi la course. Peloton a été l’un des plus gros gagnants du Nasdaq 100 l’année dernière, avec des actions en hausse de 434% en 2020. Mais jusqu’à présent cette année, le cours de son action a chuté de près de 30%, clôturant vendredi à 104,34 $, alors que les investisseurs regardent une nouvelle réalité.

Wall Street a des opinions mitigées sur l’avenir de l’action. Selon FactSet, l’objectif de cours moyen des analystes est de 133,40 $. C’est nettement au-dessus de son plus bas de 52 semaines de 68,06 $ en août dernier, mais une bonne mesure en dessous de son sommet historique de 171,09 $ en janvier.

Ce sur quoi beaucoup peuvent s’accorder, cependant, c’est que le chemin de Peloton vers la rentabilité est en train de changer.

“Si vous m’aviez dit hier que Peloton mènerait à 1,3 million d’ajouts nets de fitness connectés pour l’exercice 2022, j’aurais dit que l’action serait en hausse de 10%”, a déclaré l’analyste de JP Morgan Doug Anmuth dans une note aux clients. “Mais la composition de la façon dont Peloton y parvient est différente de ce qui était prévu. La réduction [in the Bike price] est plus grand et plus tôt que prévu.”

Anmuth détient un objectif de cours de 138 $ sur les actions Peloton. Il s’attend toujours à ce que l’expansion internationale et les futurs lancements de produits, y compris une rumeur de rameur, contribuent à alimenter la croissance.

Mais Peloton prévoit une perte ajustée de 325 millions de dollars, avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, pour l’exercice 2022, qui vient de commencer. L’entreprise ne s’attend pas à être à nouveau rentable avant 2023.

Au cours de son dernier trimestre clos le 30 juin, les marges brutes totales sont tombées à 27%, contre près de 48% au trimestre de l’année dernière, car les coûts associés à un rappel de tapis roulant et des dépenses supplémentaires pour l’expédition ont réduit les bénéfices.

« Depuis un an et demi, [Peloton] n’a pas vraiment eu à tirer de levier”, a déclaré vendredi l’analyste de Wedbush James Hardiman dans une interview sur “Tech Check” de CNBC. “Et maintenant, pour qu’ils continuent à alimenter cette histoire de croissance … ils vont devoir jouer leurs cartes exactement pour que l’évaluation actuelle tienne. »

Des dépenses marketing plus élevées

Non seulement Peloton réduit le prix de son vélo, mais il augmentera considérablement les dépenses de marketing dans les mois à venir. Il fait face à une concurrence plus rude dans l’espace fitness connecté.

Peloton n’a pas révélé exactement combien il prévoyait de dépenser, mais les dépenses de vente et de marketing au cours de son dernier trimestre ont augmenté de 172% par rapport à l’année précédente.

Dans une interview téléphonique avec CNBC, le président de Peloton, William Lynch, a déclaré que la société prévoyait d’utiliser une gamme de publicités médiatiques payantes pour sensibiliser le public à sa bande de roulement, en particulier. La version la moins chère des deux tapis roulants de Peloton sera lancée aux États-Unis la semaine prochaine, après un retard de plusieurs mois en raison d’un rappel.

“Nous pensons que cela nous permettra de croître plus rapidement, et ce sera contre la baisse des prix du vélo”, a déclaré Lynch.

Peloton a déclaré précédemment qu’il voyait une opportunité d’atteindre environ 15 millions de foyers dans le monde et de vendre 20 millions d’unités d’équipement, contre 2,33 millions vendues à ce jour.

Selon l’analyste de BMO Marchés des capitaux, Simeon Siegel, les actions de Peloton ont augmenté, essentiellement, comme si la société avait déjà atteint ces objectifs en matière de ménage et d’équipement. Pourtant, Peloton est encore loin de le faire. Et la baisse du prix du vélo pourrait ne pas être un catalyseur suffisant pour y parvenir, a-t-il déclaré.

Selon FactSet, Siegel a l’objectif de cours le plus bas parmi les analystes de Wall Street pour les actions Peloton, à 45 $, ce qui impliquerait que la valeur de Peloton serait réduite de plus de la moitié par rapport à son niveau actuel de négociation.

“La baisse du coût du vélo peut attirer de nouveaux clients, mais cela ne devrait pas prolonger leur durée de vie”, a déclaré Siegel. “Et si quoi que ce soit, on peut faire l’hypothèse que plus le coût initial est bas, plus la barrière à l’attrition est faible [or drop the service].”

« Si la concurrence reste élevée, ce que nous pensons qu’elle le sera, nous inquiétons le marketing [costs] connaîtra une croissance continue, plutôt que l’inverse », a ajouté Siegel.

Atteindre un nouveau public

La direction a expliqué que Peloton réduisait les prix – de son produit le moins cher – afin d’atteindre plus de clients qui ne pourraient pas se permettre l’équipement de l’entreprise autrement. La société a également déclaré qu’elle avait développé une capacité de fabrication suffisante au cours des derniers mois pour pouvoir se permettre la réduction des prix, car elle atteint une plus grande efficacité de production.

Interrogé par les analystes, le directeur général John Foley a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats que Peloton agissait à l’offensive et non à la défensive.

“En pensant au paysage concurrentiel, nous pensons à démocratiser l’accès à une excellente condition physique, qui a toujours été dans notre livre de jeu”, a-t-il déclaré.

Foley a également déclaré que Peloton pensait que son entreprise de tapis roulants représenterait un jour deux à trois fois la taille de son entreprise de vélos aujourd’hui. La société ne répartit actuellement pas les revenus des cycles par rapport aux tapis roulants.

La croissance de Peloton dans la catégorie des tapis roulants a été interrompue après que la société a rappelé ses machines Tread et Tread+ en raison de blessures signalées et du décès d’un enfant. La société fait face à plusieurs poursuites connexes et, vendredi, elle a révélé que le ministère américain de la Justice et le ministère de la Sécurité intérieure avaient assigné la société à comparaître pour obtenir plus d’informations sur la question.

Alors que Peloton reprend les ventes de la bande de roulement – ​​la moins chère des deux machines – les analystes devraient être en mesure de mieux comprendre la réaction des consommateurs. (On ne sait pas quand les ventes de Tread+ reprendront.)

Bank of America a rehaussé les actions de la société de fitness vendredi, pour acheter du neutre, et a relevé son objectif de cours de 3 $ à 138 $ par action. La firme de Wall Street a déclaré qu’elle était très optimiste quant à l’opportunité pour Peloton d’augmenter ses ventes de tapis roulants dans les années à venir.

“Peloton a indiqué que les pistes de Tread étaient” incroyablement fortes “, et nous espérons que cet enthousiasme pour le lancement n’est pas injustifié”, a déclaré l’analyste Justin Post dans une note de recherche. « Dans six mois, nous pensons [subscription] les ajouts seront plus importants pour le stock que les marges.”

—Michael Bloom et Crystal Mercedes de CNBC ont contribué à ce rapport.