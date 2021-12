Les investisseurs de portefeuille étrangers deviennent des vendeurs nets de dette en décembre

À l’échelle mondiale, les cas de Covid-19 se propagent rapidement, ce qui a entraîné des restrictions dans certains pays. Une forte augmentation a été observée au Royaume-Uni et en Europe.

Par Manish M Suvarna

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) sont restés vendeurs nets de dettes d’une valeur de 587,01 millions de dollars jusqu’à présent en décembre, en raison de la faiblesse des sentiments en raison de l’augmentation des cas de la variante Omicron de Covid-19, avant la diminution et les hausses de taux de la Réserve fédérale.

Les flux d’investisseurs étrangers ont été positifs en novembre, car ils étaient acheteurs nets de dette d’une valeur de 183,54 millions de dollars. Cependant, en octobre, ils ont vendu des titres pour un montant de 117,22 millions de dollars, selon les données compilées par NSDL.

« Étant donné que la Fed ferme le robinet des liquidités plus tôt et devrait augmenter les taux à un rythme plus rapide, les sorties de capitaux des marchés ou économies émergents pourraient se poursuivre », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds, revenu fixe, chez Quantum Asset Management.

En Inde, mardi, plus de 150 cas de la variante Omicron ont été signalés. La poussée crée la panique parmi les investisseurs étrangers et ils retirent de l’argent des marchés émergents.

Les acteurs étrangers ont également retiré de l’argent après que la Réserve fédérale, dans sa politique au début du mois, a décidé de doubler le rythme auquel elle réduirait ses achats d’actifs chaque mois. Les responsables de la Fed ont prévu au moins trois hausses de taux en 2022. Habituellement, une hausse des rendements dans les pays avancés réduit l’écart avec les rendements de la dette des marchés émergents, ce qui la rend moins attrayante pour les investisseurs étrangers.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que les investissements du FPI sur le marché de la dette restent volatils, car la plupart des banques centrales devraient resserrer leurs taux dans les mois à venir, et compte tenu de l’augmentation des cas de Covid-19 dans le monde.

