Les investisseurs de portefeuille étrangers sont devenus des vendeurs nets de dette jusqu’à présent en octobre

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) sont devenus des vendeurs nets sur le marché de la dette après deux mois, s’inspirant du marché mondial. Les investisseurs étrangers ont vendu des titres d’une valeur de 370,27 millions de dollars jusqu’à présent en octobre. Ils étaient acheteurs nets en août et septembre avec des investissements de 1 839,31 millions de dollars et 1 488,90 millions de dollars, respectivement.

« La clé de cela réside dans les événements sur les marchés mondiaux. De la façon dont les FPI le voient, les prix du brut se durcissent encore, le dollar s’est renforcé par rapport à la roupie et la macro globale évolue également lentement vers la normalisation des taux ou l’attente d’une hausse des rendements », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable des obligations institutionnelles. revenu chez JM Financial.

De plus, les investisseurs étrangers examinent les rendements aux États-Unis, qui ont constamment augmenté. Cela a conduit à des ventes massives par ces entités sur les marchés en développement, y compris l’Inde. Au cours des dernières semaines, les rendements du Trésor américain ont fortement augmenté après que la Réserve fédérale a signalé la réduction de son programme d’achat d’actifs. Habituellement, une hausse des rendements du Trésor américain réduit l’écart avec le rendement de la dette des marchés émergents, ce qui la rend moins attrayante pour les investisseurs étrangers.

Les concessionnaires des sociétés de courtage s’attendent à ce que toute hausse du taux de la Réserve fédérale au cours des prochains mois augmente les risques de sorties de fonds. Parallèlement, la hausse des prix du pétrole brut affaiblit également le sentiment des investisseurs étrangers. La hausse des prix du pétrole brut Brent est une grande préoccupation pour les marchés indiens car le pays importe 80% de ses besoins. Des prix plus élevés augmentent les risques inflationnistes et réduisent la croissance économique. Actuellement, les prix du pétrole brut Brent se négociaient à 84,88 $ le baril pour le contrat arrivant à échéance en décembre.

Les courtiers du marché monétaire s’attendent à ce qu’une fois que les rendements des obligations indiennes deviennent attractifs, on puisse s’attendre à des afflux d’acteurs étrangers dans le segment de la dette. « La période actuelle n’est pas attrayante, c’est pourquoi nous assistons à des sorties de fonds », a déclaré un courtier d’une banque d’État.

Pendant ce temps, la hausse des prix du pétrole brut exerce également une pression sur les rendements G-Sec et les acteurs du marché ont commencé à vendre des titres en raison de la montée des pressions inflationnistes. Au cours des derniers jours, les rendements des titres de référence ont augmenté de 5 à 7 points de base. Mais tout de même, cela semble peu attrayant pour les joueurs étrangers et ils en attendent plus.

« Le thème de la récupération a repris pour l’Inde, le nombre de vaccinations a dépassé le milliard de doses et cela signifie que la banque centrale serait également désireuse de donner une pause au marché en termes d’intervention », a déclaré Manglunia.

