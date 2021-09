Les investisseurs de Seattle soutiennent Battlesnake, créateur d’un jeu en pleine croissance qui transforme le codage en compétition

Action « Battlesnake » lors d’un tournoi diffusé sur Twitch. (Image de serpent de bataille)

Les programmeurs qui cherchent à expérimenter ou à améliorer les outils et la technologie qu’ils utilisent pour leur travail quotidien se tournent vers un jeu compétitif appelé “Battlesnake” – créé par une société du même nom – pour gagner le droit de se vanter parmi une communauté de codeurs. Maintenant, Battlesnake se tourne vers les investisseurs de Seattle pour un nouveau financement afin d’aider la startup à étendre sa portée.

Madrona Venture Group a mené une ronde de 1,5 million de dollars pour Battlesnake, basé à Victoria, en Colombie-Britannique, a annoncé mercredi la société. Liquid 2, Ascend, 200 OK et des investisseurs providentiels dont Jason Warner (ancien CTO de GitHub) et Chris Aniszczyk (CTO de Linux Foundation) ont également participé.

Battlesnake est né dans le nord-ouest du Pacifique en tant qu’événement de recrutement de développeurs en 2015, et en 2019, le tournoi phare Battlesnake à Victoria a attiré 1 200 développeurs et 1 000 autres spectateurs intrigués par le drame de type e-sport consistant à regarder des concurrents rivaliser avec leurs serpents codés.

Le co-fondateur et PDG de Battlesnake, Brad Van Vugt. (Photo de serpent de bataille)

Le co-fondateur et PDG Brad Van Vugt a déclaré à . que “Battlesnake” se trouve à une “étrange intersection entre le jeu et la programmation”. À la base, c’est un jeu que les programmeurs expérimentés utilisent pour explorer de nouvelles idées, de nouveaux algorithmes et de nouvelles technologies.

“Ce n’est pas de l’éducation, nous n’enseignons pas aux gens à programmer”, a déclaré Van Vugt. « Si vous voulez apprendre à coder, il existe de nombreuses façons d’y arriver. Nous servons spécifiquement les développeurs à mi-carrière et plus avancés qui recherchent des moyens de s’engager avec les nouvelles technologies. C’est surtout pour le plaisir.

Lorsque la pandémie a fait dérailler les événements en personne en 2020, Battlesnake est devenu complètement en ligne et a donné aux programmeurs coincés à la maison la possibilité de se connecter les uns aux autres et de concourir pour des prix. La communauté s’est étendue à quelque 10 000 développeurs à travers le monde.

Amazon Web Services a organisé un tournoi pour tous ses stagiaires nord-américains au cours de l’été et le responsable du programme AWS, Chelsea Stumm, a qualifié l’expérience de «moyen convivial, accueillant et stimulant de créer une véritable expérience de programmation à la fois au sein de l’entreprise et dans la communauté plus large des développeurs. “

Un article sur le blog AWS Machine Learning explique en détail comment utiliser la plate-forme d’apprentissage automatique dans le cloud SageMaker d’Amazon pour rivaliser dans le jeu.

En tant que phénomène, “Battlesnake” le jeu est une sorte de monstre à deux têtes. À une extrémité se trouve un groupe de développeurs très qualifiés qui sont très secrets sur leurs algorithmes, utilisant une variété de langages de programmation, de piles technologiques et de fournisseurs de cloud pour rivaliser et devenir des célébrités en quelque sorte dans la communauté des développeurs. À l’autre extrémité se trouve un « serpent de bataille » moins compétitif et plus collaboratif, où les développeurs discutent de la technologie et partagent des ressources pour s’aider les uns les autres à créer de meilleurs serpents.

Le jeu lui-même implique essentiellement des serpents sur une grille mangeant de la nourriture, se déjouant les uns les autres et essayant de rester en vie le plus longtemps possible. Chaque serpent est contrôlé à distance par un serveur Web ou une IA ou toute autre pile technologique choisie par le programmeur.

La startup de six personnes produit des émissions sur Twitch, propriété d’Amazon, et Van Vugt considère la compétition comme plus accessible au téléspectateur moyen que les jeux de sports électroniques tels que “StarCraft” ou “League of Legends”.

“Ce que nous avons découvert, c’est que les mécanismes de jeu de ‘Battlesnake’ compétitif et multijoueur sont si simples que n’importe qui peut regarder et comprendre et comprendre immédiatement pourquoi une stratégie est meilleure qu’une autre ou pourquoi un serpent bat définitivement un autre serpent”, a déclaré Van Vugt. .

La foule de développeurs lors d’un tournoi Battlesnake en 2019. (Photo Battlesnake)

Le nouveau financement aidera Battlesnake, dont la ligue d’automne est sur le point de commencer, à répondre à la demande croissante d’événements et de compétitions de diverses communautés telles que des clubs universitaires ou des équipes d’ingénieurs dans des entreprises qui souhaitent utiliser la plate-forme pour apprendre et essayer des choses en interne.

Van Vugt voit beaucoup de place pour la croissance, mentionnant des jeux massivement populaires tels que “Minecraft” et “Roblox” et les communautés qui se sont développées autour d’eux. L’apprentissage des stratégies de programmation et des algorithmes doit être amusant et divertissant.

L’habileté impliquée et la nature unique de la compétition et de la victoire au jeu peuvent également être une plume supplémentaire dans la carrière d’un programmeur. Certains ajoutent leur succès « Battlesnake » à leurs profils GitHub et LinkedIn ou à leurs CV. Les histoires et les scénarios qui accompagnent l’implication dans le jeu renforcent la personnalité des développeurs, que Van Vugt a déclaré qu’ils pouvaient ensuite présenter à des employeurs potentiels ou à d’autres communautés.

“C’est vraiment intéressant pour les recruteurs”, a déclaré Van Vugt. « Ce n’est pas comme un casse-tête. Ce n’est pas un LeetCode ou un HackerRank où vous faites de petits puzzles ponctuels. C’est un très gros problème épineux et ouvert que vous pouvez résoudre comme vous le souhaitez et ensuite montrer des résultats par rapport à cela. »