Les investisseurs de Seattle soutiennent la nouvelle startup Pictory qui vise à automatiser la production vidéo de courte durée

Les nouvelles: Pictory, une startup de Seattle qui aide les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing à créer des vidéos courtes, a levé un tour de table de 2,1 millions de dollars.

La technique : Le logiciel de Pictory automatise une grande partie du processus de création vidéo. Il peut convertir automatiquement des vidéos longues (telles que des webinaires) et du contenu textuel (tels que de longs articles) en courts clips vidéo à l’aide de l’intelligence artificielle. L’idée est de proposer une option plus rapide et moins chère que de faire appel à une agence de production vidéo ou d’utiliser des outils tels qu’Adobe Premiere. Pictory compte plus de 5 000 clients.

Les fondateurs: Les cofondateurs de Pictory, Vikram Chalana, Abid Mohammed et Vishal Chalana, ont lancé l’entreprise en 2019. Vikram et Vishal Chalana ont précédemment cofondé Winshuttle, une société de gestion de données de la région de Seattle acquise l’année dernière.

La citation: « Nous avons vu comment l’IA était utilisée pour la création de contenu (GPT-3, par exemple) et nous avons vu comment le design était démocratisé (Canva, par exemple) et nous avons eu l’idée de Pictory – AI pour démocratiser la production vidéo », a déclaré Vikram Chalana, qui est PDG de la startup de 10 personnes.

Les investisseurs : La société FUSE de Seattle VC a dirigé le tour de table, qui comprenait la participation de Voyager Capital. Les investisseurs providentiels de Seattle Bill Bryant, Omri Bahat et Bharat Shyam ont également investi.