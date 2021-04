Les investisseurs de Wall Street attendent les bénéfices de Tesla, Apple et Amazon ainsi que la proposition fiscale de Biden la semaine prochaine

La semaine à venir serait cruciale pour les investisseurs avec la réunion de la Réserve fédérale sur les cartes, des bénéfices cruciaux et Joe Biden prêt à s’adresser à une session conjointe du Congrès au cours de la semaine. (Image: REUTERS)

Wall Street a connu une semaine de négociation volatile, marquée par des informations selon lesquelles Joe Biden envisageait un impôt sur les plus-values ​​aussi élevé que 43%. Le NASDAQ, le S&P 500 et le Dow Jones ont terminé la semaine à plat avec un biais négatif. La semaine à venir serait cruciale pour les investisseurs avec la réunion de la Réserve fédérale sur les cartes, les grosses perruques d’index rapportant des résultats trimestriels et Joe Biden prêt à prendre la parole lors d’une session conjointe du Congrès au cours de la semaine. Jusqu’à présent cette année, le NASDAQ, très technologique, a bondi de 10%, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones ont augmenté de près de 12% chacun.

Bénéfices à venir

La dernière semaine d’avril verra des entreprises telles que Tesla, Microsoft, Alphabet, General Electric, Apple, Boeing, Facebook, Qualcomm, Ford, Amazon, Mastercard et Berkshire Hathaway de Warren Buffett publier leurs résultats trimestriels.

L’économie américaine s’est ouverte régulièrement, la campagne de vaccination s’accélérant et les perspectives de croissance semblent les meilleures depuis le début de la pandémie. “Alors que nous nous dirigeons vers les cinq prochains jours de bénéfices, vous devez penser à ce qui est écrasé autant qu’à ce qui fonctionne parce que ce marché crée d’incroyables opportunités d’achat”, a déclaré Jim Cramer, animateur de Mad Money de CNBC. Les projections de bénéfices pour des entreprises telles que Tesla, Apple, Amazon, entre autres, sont solides et les investisseurs devraient être prêts pour la même chose.

Plan fiscal pour plafonner le marché à la hausse?

Après que des rapports sur un possible impôt sur les plus-values ​​aient fait surface jeudi, le NASDAQ, le Dow Jones et le S&P 500 ont abandonné les gains intrajournaliers à 1% et se sont terminés dans le rouge. La taxe proposée toucherait les gens qui gagnent plus d’un million de dollars par an.

«43,4% de l’impôt sur les plus-values ​​pourrait tuer l’oie d’or qu’est l’Amérique / Silicon Valley», a déclaré le capital-risqueur Tim Draper sur Twitter. Il a ajouté que les gens ont besoin d’une incitation pour créer des startups de valeur à long terme.

Après le revers de jeudi, Wall Street a rebondi vendredi. Cependant, selon les analystes, il est peu probable que l’impôt sur les plus-values ​​atteigne le rallye du marché. . a rapporté que les analystes d’UBS n’excluent pas une légère volatilité supplémentaire des marchés boursiers en raison de la proposition fiscale. Ils ont dit que toute correction serait de très courte durée.

Les yeux sur la Réserve fédérale

En outre, au cours de la semaine à venir, les investisseurs observeront patiemment ce que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a à dire sur la proposition fiscale et sur l’économie américaine en général. Aucun changement de politique monétaire et d’orientation de la banque centrale n’est attendu.

