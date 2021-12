Les investisseurs devraient accumuler des actions LCID sur les corrections

Après une longue période de consolidation, Lucide (NASDAQ :LCID) l’action a fortement augmenté le mois dernier. Pendant cette période, le stock a presque doublé.

Source : ggTravelDiary / Shutterstock.com

Contrairement au rallye avant la fusion de l’entreprise avec sa SPAC , les gains récents n’ont pas été basés sur la spéculation. Cependant, il serait logique d’attendre que les actions baissent avant d’envisager de les acheter.

Discutons des points positifs et des risques potentiels du stock LCID. Dans l’ensemble, je considère Lucid comme un bon investissement à long terme.

Étant donné que Lucid est aux premiers stades de sa croissance, il est logique de parler de sa trésorerie. Au troisième trimestre, la société a déclaré des liquidités et équivalents de 4,8 milliards de dollars. En conséquence, il devrait être en mesure de faire des investissements à court terme.

Cependant, entre 2022 et 2024, Lucid s’attend à un flux de trésorerie disponible négatif d’environ 7,3 milliards de dollars. Il pourrait être réaliste de supposer que ses sorties de fonds pourraient être plus élevées, puisque ses projections actuelles sont basées sur des estimations de livraison de véhicules très optimistes.

Il est donc très probable que Lucid Motors aura besoin d’injections de liquidités de plus de 5 milliards de dollars au cours des prochaines années. Les gains récents de l’action donneront à la société de bonnes opportunités de lever des fonds en vendant davantage d’actions. C’est une des raisons d’être prudent après le grand rallye du titre.

L’intensification de la concurrence est-elle une menace ?

Un récent article de Bloomberg indique qu’il existe « plus de 500 modèles de véhicules électriques et de véhicules à pile à combustible disponibles à la vente aujourd’hui ». Il y a six ans, le nombre était inférieur à 100.

Outre les constructeurs de véhicules électriques purs et simples, les constructeurs automobiles traditionnels ont également rejoint la course aux véhicules électriques. La concurrence dans le secteur continuera de s’intensifier dans les années à venir.

Cependant, il y a deux raisons de croire que la concurrence croissante n’est pas une menace pour Lucid Motors.

Premièrement, Lucid Motors se concentre sur l’innovation. C’est le facteur de différenciation entre les entreprises qui périront ou survivront.

En septembre 2021, Lucid Air a reçu une évaluation officielle de l’EPA de 520 milles d’autonomie. En conséquence, l’Air a la plus longue autonomie de tous les véhicules électriques jamais évalués par l’EPA. Dans les années à venir, Lucid devrait se développer en gardant une longueur d’avance sur ses concurrents.

De plus, le modèle initial de l’entreprise est une voiture de luxe. Cependant, dans quelques années, Lucid Motors a l’intention de fabriquer une voiture pour le marché de masse. Plus tôt cette année, le PDG de Lucid, Peter Rawlinson, a révélé que « six constructeurs automobiles bien connus l’ont contacté au cours du mois dernier et ont exprimé leur intérêt pour la technologie de Lucid Motors ». Lucid a l’intention de coopérer avec d’autres entreprises pour construire une voiture électrique de 25 000 $ au cours des prochaines années. Un tel véhicule électrique pourrait changer la donne pour le volume des ventes et la part de marché de Lucid.

De plus, il convient de noter que le marché mondial des véhicules électriques devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 29 % jusqu’en 2030. Compte tenu de la trajectoire de croissance du secteur, plusieurs acteurs des véhicules électriques peuvent survivre et créer de la valeur.

Bien sûr, l’industrie se consolidera dans les années à venir. Cependant, Lucid est susceptible de faire partie des entreprises qui sont bien placées pour acquérir d’autres entreprises et se développer.

L’essentiel sur les actions LCID

En novembre 2021, 17 000 modèles des premiers véhicules électriques de Lucid avaient déjà été réservés. Cela se traduit par un carnet de commandes de 1,3 milliard de dollars. La réponse initiale à l’EV a été encourageante et c’est l’une des raisons pour lesquelles le stock LCID a eu tendance à augmenter.

Lucid dispose également d’une équipe marketing répartie aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Moyen-Orient. Il existe un grand marché adressable pour ses véhicules électriques. et une fois que leur production en série commencera, ses volumes de livraison seront probablement robustes.

En termes de capacités de fabrication, Lucid peut déjà produire 34 000 véhicules électriques chaque année. Sa capacité de production passera à 90 000 véhicules par an, dont un certain nombre de SUV.

Cependant, à long terme, l’entreprise aura besoin de plus de financement ou de nouvelles extensions de capacité. Toute nouvelle vente d’actions est susceptible de faire baisser les actions. Cependant, je considérerais toute baisse du stock LCID comme une bonne occasion de l’accumuler.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.