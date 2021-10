Les investisseurs devraient acheter des actions INTC avant qu’elles ne rebondissent bientôt

En avance sur Intel (NASDAQ :INTC) a récemment publié des résultats du troisième trimestre, le titre a rebondi, conformément à sa tradition. L’action INTC a augmenté régulièrement de 52 $ à 56 $ avant ses bénéfices, pour plonger et clôturer en dessous de 50 $ après la publication des résultats.

Source : Kate Krav-Rude / Shutterstock.com

Pourquoi les investisseurs ont-ils parié qu’Intel dépasserait les attentes moyennes des analystes alors que le fabricant de puces prend du retard par rapport à ses concurrents ? Le géant vendait des processeurs premium. Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) utilisé pour vendre des processeurs surchauffés et sous-performants à prix réduit.

La table a tourné ces dernières années. Mais maintenant, Intel retrouve le chemin de la croissance, et il a de nombreuses façons de réaccélérer ses activités.

L’action INTC s’effondre après les résultats d’Intel au troisième trimestre

Au troisième trimestre, les ventes d’Intel ont augmenté d’un modeste 5 % en glissement annuel pour atteindre 19,2 milliards de dollars. Son unité Data Center a bénéficié du chiffre d’affaires trimestriel record de Mobileye et de son groupe Internet of Things. Bien qu’Intel ait relevé ses perspectives de bénéfice par action pour l’année 2021 à 4,50 $ et fourni des prévisions de marge brute de 55%, les investisseurs ont abandonné les actions d’INTC.

Les marchés ont exprimé leur déception face à la croissance des revenus presque plate d’Intel. Le volume des transactions sur les actions d’Intel a atteint des niveaux jamais vus depuis janvier.

Il y a des raisons d’être déçu des résultats d’Intel. Le monde est confronté à une pénurie de puces sans précédent, mais la croissance des revenus d’Intel ne s’est pas accélérée et ses marges n’ont pas augmenté.

D’un autre côté, Intel a déclaré que la demande pour tous les produits de son unité était forte. Et ses trois principaux marchés – PC, serveur et Internet des objets – devraient connaître une croissance significative à l’avenir.

HP Inc. (NYSE :HPQ) a réaffirmé les perspectives positives d’Intel. HP a annoncé un BPA et un flux de trésorerie disponibles solides et restituera au moins 100 % de ses flux de trésorerie disponibles pour l’exercice 2022 aux actionnaires.

Dell (NYSE :DELL) s’est négocié à de nouveaux sommets sur 52 semaines, les investisseurs s’attendant à ce que les ventes de PC soient fortes à l’avenir. Dell VMWare (NYSE :VMW) le spin-off aide également son stock à grimper.

Les risques d’Intel

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré que ses marges seraient sous pression en 2022. Il a cité des coûts de fabrication plus élevés, causés par les efforts de l’entreprise pour atteindre ses objectifs à long terme, comme un facteur expliquant la pression sur les marges.

Au cours du dernier trimestre, la société a commencé à développer ses activités de réseautage. Il faudra du temps pour que ce processus se déroule.

Intel ne profite pas encore de son entrée sur le marché des cartes graphiques discrètes. Pourtant, AMD et Nvidia (NASDAQ :NVDA) facturent des prix élevés pour leurs cartes graphiques. Mais jusqu’à ce qu’Intel vende un grand nombre de GPU haut de gamme, la croissance globale de ses revenus pourrait décevoir les investisseurs.

Une opportunité de croissance

Mobileye peut stimuler la croissance d’Intel. Le chiffre d’affaires de l’unité au troisième trimestre a bondi de 39% en glissement annuel à 326 millions de dollars, établissant un record de tous les temps au troisième trimestre. Ses marges d’exploitation ont grimpé de 123 % en glissement annuel pour atteindre 105 millions de dollars. Les services de robotaxi autonome finiront par décoller. Lorsque Mobileye, avec ses partenaires, commencera son pilote sans conducteur à Munich en 2022, une couverture médiatique positive devrait attirer les investisseurs vers l’action INTC.

Les puces d’Alder Lake seront un catalyseur positif pour Intel alors qu’elles commenceront à être expédiées. Les puces offriront aux clients de nombreuses augmentations de performances sur une gamme de charges de travail, y compris les jeux, l’accélération de l’intelligence artificielle et la création de contenu.

La plupart des analystes ont réitéré leur note d’achat sur l’action après son rapport sur les résultats. Pourtant, les analystes qui évaluent l’action comme une «vente» ont fixé un objectif de prix de 40 $ à 45 $ sur les actions. Les investisseurs axés sur la valeur peuvent ouvrir des positions haussières dans le géant technologique battu à ces niveaux.

Juste valeur et résultat net sur les actions INTC

Ce modèle de sortie des revenus des flux de trésorerie actualisés sur 5 ans utilise un multiple prudent des revenus du terminal de cinq fois.

Fin des exercices

20-Déc

21-déc

22-déc

23-Déc

24 déc.

25-déc

Revenu

77 867

73 487

74 957

77 206

80 294

84 309

% de croissance 8,20 % -5,60 % 2,00 % 3,00 % 4,00 % 5,00 %

BAIIA

36 115

32 422

33 842

36 466

43 137

53 115

% du CA 46,40 % 44,10 % 45,10 % 47,20 % 53,70 % 63,00 %

Modèle avec l’aimable autorisation de finbox

Comme indiqué ci-dessus, le modèle prend en compte une croissance négative des revenus cette année et indique que l’entreprise n’a qu’à augmenter ses revenus d’au moins 2% par an pour justifier un objectif de prix d’environ 80 $.

Métrique

Varier

Conclusion

Taux d’actualisation 8,5 % – 7,5 % 8,00 % Multiple de revenus du terminal 4,7x – 5,2x 5,0x Juste valeur 75,43 $ – 85,98 $ 80,61 $

Modèle avec l’aimable autorisation de finbox

La faiblesse du titre INTC ne durera probablement pas. Les investisseurs axés sur la valeur devraient accumuler les actions à leur niveau actuel. L’action se négocie à un P/E qui est une fraction de celui d’AMD et de Nvidia, car le marché sous-estime à la fois le potentiel de croissance d’Intel et les perspectives de l’action INTC.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.