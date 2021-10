Les investisseurs devraient-ils acheter des actions FVRR après sa forte baisse ?

Plateforme de freelance en ligne israélienne Cinquième (NYSE :FVRR) est la définition d’un sac mélangé. L’entreprise possède des atouts clés qui sont contrebalancés par des faiblesses tout aussi importantes. Je trouve généralement qu’il est préférable d’éviter des sociétés comme celle-ci, à moins que leurs actions ne se négocient à une évaluation très attrayante. Dans le cas du stock FVRR, ce n’est certainement pas le cas.

Source : Shutterstock

La société est devenue publique en juin 2019 à 21 $ par action. L’action FVRR a bondi de 90% lors de son premier jour de cotation. Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que les actions s’inversent. En mars 2020, ils ont de nouveau plongé en dessous de leur prix d’introduction en bourse, atteignant un creux de 20,42 $. Moins d’un an plus tard, ils plafonnaient à 336 $ pour un gain de 1 545 %.

Il n’est pas surprenant qu’un marché en ligne qui connecte les entreprises avec des indépendants à la demande ait été l’un des plus grands gagnants de la pandémie. Les licenciements et les blocages ont contribué à accélérer l’économie des concerts, car de nombreuses personnes se sont retrouvées à la recherche d’un travail indépendant qu’elles pouvaient faire depuis la sécurité de leur domicile. Dans le même temps, les entreprises ont augmenté leurs dépenses pour les pigistes.

Alors que le monde commençait à rouvrir, les investisseurs ont abandonné les favoris de la pandémie comme Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ :ZM), Peloton Interactif (NASDAQ :PTON) et Fiverr.

Aujourd’hui, avec le cours des actions FVRR en dessous de 190 $, certains investisseurs peuvent se demander si les actions sont une bonne affaire. Examinons de plus près les forces et les faiblesses de l’entreprise pour déterminer si tel est le cas.

Les points forts de Fiverr

Fiverr a une marque assez forte, avec de nombreux sites la classant comme l’une des meilleures plateformes pour les pigistes pour trouver du travail.

Entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021, la société a augmenté son nombre d’acheteurs actifs de 43% à 4 millions. Et le montant d’argent dépensé par acheteur a augmenté de 23% au cours de cette période pour atteindre 226 $.

La société a également connu une croissance rapide de ses revenus. Les ventes ont bondi de 42 % en 2019 et de 77 % en 2020. Et on estime qu’elles augmenteront encore de 52 % cette année. De plus, Fiverr a affiché son premier bénéfice annuel depuis son introduction en bourse l’année dernière, avec un bénéfice ajusté par action de 29 cents, contre une perte ajustée de 58 cents en 2019.

Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société, tenue le 5 août, le PDG Micha Kaufman a déclaré : Marge d’EBITDA.

Kaufman est optimiste pour l’avenir malgré la fin de la pandémie. Il s’attend à ce que, d’ici 2030, près de la moitié des travailleurs américains soient des entrepreneurs indépendants. Selon une enquête récente, environ 36% de la main-d’œuvre américaine, soit 59 millions d’Américains, ont effectué un travail indépendant au cours de l’année écoulée.

Kaufman est loin d’être le seul à prédire que l’économie des concerts continuera de se développer. Et plus il y a d’indépendants qui cherchent du travail, plus Fiverr a de potentiel pour développer son activité.

Examinons maintenant les principales faiblesses de l’entreprise, au nombre de trois.

Les faiblesses de Fiverr

Premièrement, bien que la marque de l’entreprise soit forte, je ne dirais pas qu’elle est extrêmement puissante. Je n’entends aucun de mes amis, parents ou connaissances discuter de leur profil Fiverr ou parler d’achat de services sur le site Web. Et si l’on considère que quelque 59 millions d’Américains ont travaillé en indépendant au cours de la dernière année, les 4 millions d’utilisateurs de Fiverr représentent moins de 7% de cela.

Deuxièmement, les barrières à l’entrée sur le marché des pigistes en ligne ne sont pas élevées. Fiverr est déjà en concurrence avec Upwork (NASDAQ :UPWK), 99designs, FlexJobs et Guru, pour n’en nommer que quelques-uns. Les concurrents existants ou les nouveaux entrants pourraient facilement prendre des parts de marché à Fiverr.

Troisièmement, il est peu probable que la croissance reste à ses sommets pandémiques, les gens passant moins de temps à la maison en ligne.

Les actions de FVRR se sont fortement vendues début août après que les perspectives de la société pour le troisième trimestre et l’année entière se soient révélées bien en deçà des attentes. La direction a fourni des prévisions de revenus pour le troisième trimestre de 68 à 72 millions de dollars, contre une prévision moyenne de 80,2 millions de dollars des analystes. Et ils ont prédit que les ventes en année pleine seraient de 280 à 288 millions de dollars, contre une perspective moyenne de 308 millions de dollars.

Kaufman a cité « une activité en ligne réduite traduit[ing] dans de nouvelles cohortes de clients plus modestes et moins d’activité pour ceux qui prennent des vacances » comme la raison de la baisse des prévisions.

Alors que les revenus devraient augmenter de 52% cette année, les analystes prévoient qu’ils ralentiront à 31% en 2022. En outre, ils prévoient que la société publiera un bénéfice ajusté de seulement 5 cents pour 2021, contre 29 cents en 2020.

L’essentiel sur les actions FVRR

Compte tenu des vents contraires auxquels Fiverr est confronté, il n’est pas surprenant que l’action FVRR ait reculé de 18% depuis que la société a annoncé ses résultats du deuxième trimestre. Pourtant, les actions se négocient toujours à environ 24 fois les ventes au cours des 12 derniers mois.

Il s’agit d’une valorisation extrêmement élevée pour une entreprise qui devrait connaître un ralentissement de la croissance dans un secteur avec de nombreux concurrents et de faibles barrières à l’entrée. Je recommande aux investisseurs d’éviter ou de vendre les actions FVRR.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.