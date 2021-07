Les investisseurs devraient-ils suivre les Redditors sur le chemin des actions de la CLF ?

Selon Quiver Quantitative, Cleveland Cliffs (NYSE :FCF) est la neuvième action la plus commentée sur le Reddit r/WallStreetBets au cours des sept derniers jours. Cependant, avant de vous diriger vers Cleveland-Cliffs et d’acheter des actions CLF, vous voudrez peut-être vous demander pourquoi ce n’est peut-être pas un slam-dunk.

Les affaires de Cleveland-Cliffs avancent peut-être en ce moment, mais cela ne signifie pas que vous devriez prendre le train en marche.

Voici pourquoi.

Action CLF et Zéro Dette

L’article du 26 juillet du contributeur d’InvestorPlace David Moadel sur la société dit tout : « L’objectif de dette zéro place Cleveland-Cliffs sur une voie positive.

Cela fait si longtemps que je n’ai pas écrit sur le producteur de minerai de fer ; c’est maintenant le plus grand producteur d’acier laminé plat en Amérique du Nord en plus de son activité historique de production de boulettes de minerai de fer pour les producteurs d’acier. Donc, je suppose que si vous ne pouvez pas les battre [steel companies], vous les achetez.

En mars 2020 et décembre 2020, elle a finalisé les acquisitions d’AK Steel et d’ArcelorMittal USA, respectivement. Il a payé 1,54 milliard de dollars pour AK Steel et 2,60 milliards de dollars pour ArcelorMittal USA. Pour l’acquisition d’AK Steel, elle a émis 317 millions d’actions CLF et repris sa dette de 914 millions de dollars. Dans le cas d’ArcelorMittal USA, elle a payé 631 millions de dollars en espèces, émis 78,2 millions d’actions ordinaires et émis 583 273 de ses actions privilégiées rachetables participantes de série B.

Fin 2019, il avait 1,76 milliard de dollars de dette nette. Un an plus tard, la dette nette de l’entreprise était de 5,28 milliards de dollars, soit 3 fois plus. Alors que Cleveland-Cliffs a publié des résultats records pour le deuxième trimestre 2021 le 22 juillet, il a tout de même terminé le trimestre avec une dette nette de 5,30 milliards de dollars.

Et cela ne prend pas en considération les 3,84 milliards de dollars en retraite et autres avantages postérieurs à la retraite (OPEB) de l’entreprise.

Selon mon confrère, l’entreprise entreprendra ce que son PDG qualifie de réduction « monumentale » de sa dette au second semestre 2021, pour aboutir à terme à un endettement net nul d’ici fin 2022.

Activer le flux de trésorerie gratuit

Pour y parvenir, elle prévoit d’activer la vanne de génération de flux de trésorerie disponibles (FCF) au cours des six prochains trimestres.

Au cours des six premiers mois de 2021, son flux de trésorerie disponible était de -166 millions de dollars, considérablement inférieur aux 581 millions de dollars qu’il a utilisés au cours des six premiers mois de 2020. Néanmoins, il s’agit d’une amélioration de 71% par rapport à l’année dernière. Au troisième trimestre, il s’attend à un FCF de 1,4 milliard de dollars, ce qui le place dans la colonne positive à l’entame du quatrième trimestre 2021.

Comme l’a déclaré son directeur financier, Keith Koci, lors de sa conférence téléphonique pour le deuxième trimestre 2021 ; il s’attend à avoir un BAIIA ajusté de 5,5 milliards de dollars (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pour l’ensemble de 2021. Il s’attend à ce que ses pertes d’exploitation nettes antérieures couvrent la majeure partie de son impôt fédéral dû pour l’année. Cela devrait aider à générer des flux de trésorerie disponibles.

Au troisième trimestre 2021, elle s’attend à ce que les flux de trésorerie disponibles représentent environ 78 % de son EBITDA ajusté de 1,8 milliard de dollars. En supposant qu’il en soit de même pour l’ensemble de l’année, il devrait générer un cash-flow libre annuel de 4,3 milliards de dollars et de 3,07 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021. [$4.3 billion less $1.4 billion in Q3 2021 and -$166 million for Q1 2021 and Q2 2021].

S’il génère 4,5 milliards de dollars de cash-flow libre au second semestre, il pourrait très bien réduire considérablement sa dette nette en 2021, rendant son objectif de dette nette zéro pour la fin de 2022 très réalisable.

La mouche dans l’onguent

L’analyste du Credit Suisse Curt Woodworth a un prix cible de 28 $ pour l’action CLF et une note de surperformance. Il pense que Cleveland-Cliffs restera sur une lancée jusqu’à la fin de 2021.

“Pour l’avenir, nous restons optimistes sur Cleveland-Cliffs alors que la société continue d’optimiser sa grande empreinte sidérurgique nationale et son actif HBI et a apporté une nouvelle discipline commerciale au modèle intégré”, a rapporté Mining.com, a déclaré Woodworth dans une note aux clients. « Il est important de noter que Cleveland-Cliffs a un potentiel de hausse important dans l’ensemble de son portefeuille de contrats, entrant en 2022 avec environ 30 % des contrats annuels qui devraient être révisés au 4T-21, qui ont été réglés à la baisse au cours de la période de l’année précédente. »

Les commentaires des analystes suggèrent que les revenus record de Cleveland-Cliffs se poursuivront sans relâche.

Cependant, ses bénéfices au deuxième trimestre ont raté l’estimation du consensus de 8 cents. La société a maintenant raté l’estimation du consensus au cours de trois trimestres consécutifs. La même chose pourrait se produire au troisième trimestre.

Si cela se produit, vous pourrez probablement acheter des actions CLF à l’adolescence, bien en deçà de leur niveau actuel de négociation.

Ma suggestion : si vous aimez la transformation de l’entreprise, achetez une demi-position maintenant et attendez qu’elle publie les résultats du troisième trimestre 2021 dans le courant du mois d’octobre. Je marcherais prudemment. Son endettement reste important.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.