Les investisseurs doutent que le plan fiscal américain sur les gains en capital puisse à lui seul faire dérailler le rallye du marché

Les actions américaines ont rebondi vendredi après un évanouissement de la veille alors que les investisseurs digéraient les implications d’une hausse prévue de l’impôt sur les plus-values, beaucoup soulignant les raisons pour lesquelles une telle politique à elle seule ne risquerait pas de menacer le rallye des actions.

Le S&P 500 (.SPX) a augmenté de plus de 1% dans les échanges de l’après-midi, récupérant les pertes de jeudi, lorsque les actions ont chuté après que le président Joe Biden chercherait à presque doubler l’impôt sur les plus-values ​​à 39,6% pour les particuliers fortunés.

Ce serait le taux d’imposition le plus élevé sur les gains d’investissement, principalement payé par les Américains les plus riches, depuis les années 1920. Le taux n’a pas dépassé 33,8% après la Seconde Guerre mondiale.

Mais les investisseurs ont souligné un large éventail de raisons pour lesquelles les marchés sont susceptibles de prendre la proposition dans la foulée, y compris l’effet limité de telles propositions sur les actions dans le passé et les attentes selon lesquelles toute hausse serait beaucoup plus faible que prévu.

Les analystes d’UBS Global Wealth Management n’ont trouvé «aucune relation» historiquement entre les variations du taux d’imposition des plus-values ​​et les performances boursières.

“Bien que nous ne puissions pas exclure une certaine volatilité supplémentaire modeste des marchés boursiers alors que les investisseurs réagissent à cette proposition, nous pensons qu’elle sera de très courte durée”, ont déclaré les analystes d’UBS dans un rapport.

Dans le cas des hausses antérieures de l’impôt sur les plus-values, la clé de la réaction du marché était l’état de l’économie dans son ensemble, a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez LPL Financial.

Six mois de hausses en 2013 et 1987, le S&P 500 était significativement plus élevé, tandis que six mois après les hausses de 1976 et 1969, l’indice était plus bas, a noté Detrick. Cette fois-ci, «l’économie continue de rebondir plus vite que quiconque ne le pense» de la pandémie de coronavirus, a-t-il déclaré.

Les économistes de Goldman Sachs, quant à eux, ont prédit qu’un taux de 28% «semble le plus probable, à notre avis, car il se situe à peu près à mi-chemin entre le taux actuel et la proposition probable de Biden».

Toute randonnée devrait passer par le Congrès, où le Parti démocrate de Biden détient des majorités étroites et il est peu probable qu’il obtienne le soutien des républicains. Cela pourrait nécessiter le soutien unanime des démocrates au Sénat où chaque parti détient 50 sièges.

Au cours des six mois précédant la hausse des gains en capital de 2013, les investisseurs ont retiré 38 milliards de dollars des fonds d’actions et des ETF américains, selon une analyse des données Morningstar par Matthew Miskin, co-stratège en chef des investissements chez John Hancock Investment Management. Au cours des six mois suivants, ces fonds ont enregistré des entrées de 58 milliards de dollars, selon Miskin, le S&P 500 ayant augmenté de 18% au cours de cette période de 12 mois.

“Cela montre que les investisseurs ont probablement retourné des portefeuilles et ont potentiellement manqué un marché boursier en accélération et qu’ils auraient probablement été mieux de garder le cap”, a déclaré Miskin.

Cette fois, a déclaré Miskin, les actions «pourraient connaître un recul après une course aussi forte, mais ce n’est pas, à notre avis, un risque majeur de faire dérailler ce marché».

Les investisseurs ont également déclaré que Biden avait depuis longtemps télégraphié ses plans, de sorte que de nombreux acteurs du marché s’y étaient probablement déjà préparés.

Alors que la perspective d’une hausse des impôts peut causer de la nervosité, «le marché boursier l’a probablement intégré», a déclaré Detrick.