Les investisseurs du marché seront pris au dépourvu en 2022… Voici pourquoi vous ne serez pas l’un d’entre eux

Le marché a connu une période difficile au cours des dernières séances de bourse. Les inquiétudes concernant la nouvelle variante Omicron COVID-19 ont envoyé le S&P 500 en baisse de plus de 2% vendredi et de 1,9% lundi. Bien que les principaux indices aient perdu moins de 3% mardi, par rapport à la clôture la plus élevée de tous les temps le 18 novembre, il a été déconcertant de faire face à une autre vague de volatilité comme celle-ci.

Depuis la crise financière, le S&P 500 a perdu plus de 2% en une seule journée 107 fois. Cependant, le marché est plus élevé dans les 30 jours calendaires (20 jours de bourse) 75,7% du temps par rapport au prix d’avant le crash. Cela signifie qu’il y a de très bonnes chances que le S&P 500 se négocie au-dessus de 4 675 $ d’ici le 30 décembre.

Dans une situation comme celle-ci, nous recevons généralement des questions sur le facteur unique qui fait baisser le marché. Dans ce cas, c’est la variante Omicron, mais il y a toujours quelque chose qui représente une grande inconnue qui déclenche de grosses baisses d’un ou deux jours.

Inflation… Poussée de COVID… Des milliards de dettes… Voici la suite

Ce qui nous rendrait beaucoup plus préoccupés par les perspectives à court terme du marché, c’est un changement dans les chiffres fondamentaux de la croissance. Jusqu’à présent, les attentes de bénéfices au quatrième trimestre restent stables et positives. Cependant, si les restrictions de voyage et les blocages en Europe commencent à devenir plus sévères, nous devrons peut-être ajuster nos attentes.

Pour l’instant, nous vous recommandons de considérer la volatilité de cette semaine comme une opportunité d’achat en baisse. Le secteur de la technologie pourrait offrir de nouvelles transactions intéressantes à court terme, car les taux d’intérêt à long terme ont baissé.

Attendez-vous à une certaine stabilité bientôt

Heureusement, les commerçants ont eu quelques jours pour se regrouper et traiter l’information au cours du week-end férié, et les esprits plus sereins prévalent. Nous nous attendons à voir les marchés se stabiliser cette semaine et aller de l’avant.

Cependant, toute cette volatilité nous a donné une excellente occasion de retirer des bénéfices de la table lundi :

0,43% au La société Walt Disney (NYSE :DIS) en neuf jours de bourse.

6,97 % au Pfizer Inc. (NYSE :PFE) en seulement quatre jours de bourse.

Mercredi, nous nous sommes concentrés sur un jeu pétrolier pour profiter de la course folle que le brut a subie cette semaine. Mais parce que l’OPEP s’est réunie mercredi et jeudi, nous serions choqués si elle ne prenait pas des mesures ou au moins ne publiait pas une déclaration qui augmenterait les prix du pétrole.

Pour en savoir plus sur la façon d’accéder à cette pièce, Cliquez ici.

Avant de partir, nous voulions transmettre une note rapide :

Louis Navellier, Eric Fry et Luke Lango sont tous largement reconnus comme trois des investisseurs les plus accomplis au monde.

Pendant des années, ils ont travaillé de manière indépendante pour aider des milliers de personnes à apprendre comment faire des gains énormes. Et maintenant, pour la toute première fois, ils font équipe…

Et le mardi 7 décembre à 19 h HNE, le Sommet d’Alerte Précoce ira vivre.

Au cours de cet événement, vous recevrez non pas un… pas deux… mais trois sélections d’actions gratuites pour la nouvelle année, dont une action dont ils conviennent tous qu’elle pourrait être l’action n°1 de 2022.

Cliquez ici pour réserver votre place pour le Sommet maintenant.

Sincèrement,

John Jagerson & Wade Hansen

Éditeurs, Opportunités de trading