Les investisseurs en actions PLTR peuvent profiter de ses paris secondaires lucratifs

Fonds de tutelle, un fonds d’investissement basé aux Pays-Bas, avait de bonnes choses à dire sur Palantir Technologies (NYSE :PLTR) dans son rapport du premier trimestre 2021. Le fonds estime que Palantir est « l’une des sociétés de logiciels mondiales les plus importantes ». En outre, il a noté que la société avait investi plus de 200 millions de dollars dans huit sociétés qui pourraient verser d’importants dividendes à l’avenir. Le stock de PLTR peut bénéficier de ces deux facteurs.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Le fonds d’investissement compte déjà plusieurs sociétés dans son portefeuille qui ont réalisé des paris annexes réussis. Par exemple, qui peut oublier les gains non réalisés de 1,3 milliard de dollars Shopify (NYSE :MAGASIN) rapporté au premier trimestre 2021 de son partenariat et de son investissement dans Affirmer les avoirs (NASDAQ :AFRM) ? La plate-forme acheter maintenant, payer plus tard est devenue publique le 12 janvier à 49 $. Son prix a augmenté de 98,4% lors de son premier jour de cotation, mais l’action AFRM a depuis rendu la plupart de ces gains.

Il sera intéressant de voir combien de temps Shopify conservera ses actions dans Affirm. En attendant, examinons ce que les paris annexes de Palantir pourraient signifier pour les actions PLTR à l’avenir.

Flux de trésorerie disponible et stock PLTR

La dernière fois que j’ai écrit sur Palantir, c’était début juillet. Bien que j’aie eu des problèmes avec le montant d’argent qu’il versait au PDG et co-fondateur Alex Karp, je ne pensais pas qu’il y avait beaucoup d’inconvénients à l’action PLTR. Ainsi, j’ai senti que cela faisait un bon jeu d’élan.

Mais comme sur des roulettes, l’élan de Palantir s’est brutalement arrêté. Son cours boursier a chuté de plus de 10 % depuis mon article. Cependant, entre sa marge de flux de trésorerie disponible (FCF) et les paris annexes, je pense qu’un achat dans l’adolescence ou dans les 20 $ est un pari intelligent pour les investisseurs agressifs.

La page trois de la lettre du Guardian Fund montrait que Palantir avait enregistré une croissance de 49% des revenus et une marge FCF de 42% au premier trimestre 2021. Ce sont des marges très saines.

Le FCF ajusté de Palantir est passé d’une perte de 290,2 millions de dollars à 151 millions de dollars au premier trimestre. S’il maintient une croissance des revenus de l’ordre de 40%, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que son FCF explose. Cela fera des paris annexes supplémentaires une réelle possibilité pour l’entreprise.

Quant aux paris annexes eux-mêmes, considérons-les dans leur ensemble.

Les paris annexes font du PLTR Stock un jeu intéressant

Début juin, Palantir faisait partie d’un groupe d’investisseurs qui a engagé 230 millions de dollars dans un investissement privé en capital public (PIPE). Cette décision s’inscrivait dans le cadre de la fusion de 4,2 milliards de dollars de sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) entre Alkuri Global Acquisition Corp. (NASDAQ :KURI) et la société britannique de télésanté, Babylon Santé.

À la date de l’annonce de la fusion avec Babylon Health, Palantir a réalisé six investissements SPAC. Cela comprend un investissement de 41 millions de dollars dans Lilium, qui a développé un taxi aérien qui peut décoller et atterrir verticalement tout en transportant sept passagers.

« Nous voyons une opportunité de soutenir de très bonnes équipes de gestion avec de grandes visions », a déclaré Kevin Kawasaki, responsable du développement commercial de Palantir. La société peut s’associer et “leur permettre d’avoir notre plate-forme de systèmes d’exploitation de données dans laquelle nous avons investi 15 ans et des milliards de dollars de R&D”, a-t-il déclaré”, a rapporté CNBC le 4 juin.

Palantir n’investit donc pas seulement dans ces entreprises. Elle développe activement des affaires supplémentaires à partir de ces investissements et de leurs contacts. C’est un jeu de réseautage intelligent pour une entreprise qui a terminé le premier trimestre avec 2,3 milliards de dollars de liquidités à son bilan.

En supposant qu’il continue d’augmenter son FCF, il y aura beaucoup de liquidités disponibles pour faire plus d’investissements. Cela peut continuer même si Palantir n’a plus autant de liquidités dans son bilan à l’avenir.

Considérez que les gains de ces investissements sont la cerise sur le gâteau.

L’essentiel sur le stock PLTR

Il y a actuellement 10 analystes couvrant les actions PLTR avec des notes sur toute la carte – deux achats, cinq prises et trois ventes pures et simples. Ils ont des objectifs de prix médians et moyens de 20 $ et 22,41 $ respectivement.

Cela laisse peu d’avantages, disent les analystes.

Le gros coup contre Palantir a toujours été qu’il s’appuie trop lourdement sur ses affaires gouvernementales. Par exemple, au premier trimestre 2021, les revenus du gouvernement de l’entreprise ont augmenté de 76% et représentaient 61% de ses 341,2 millions de dollars de revenus globaux. Au premier trimestre 2020, ses recettes publiques représentaient 52 % des recettes globales.

Cela pourrait être une préoccupation. Ou, comme l’indiquait la lettre du Guardian Fund au premier trimestre 2021, cela pourrait être une opportunité.

« Les institutions gouvernementales doivent s’associer à des entreprises telles que Palantir pour devenir natif du numérique. Le secteur public aura toujours du mal à attirer les ingénieurs les plus talentueux car les compensations ne peuvent pas être justifiées par l’argent des impôts et il doit donc s’agir d’un partenariat avec des entreprises privées spécialisées », a déclaré la page quatre.

« C’est une formidable opportunité pour Palantir d’autant plus qu’elle a déjà montré sa capacité à travailler avec des institutions publiques exigeantes et complexes en lui confiant le travail sur les dossiers les plus critiques et sensibles.

Je choisis de croire que c’est une opportunité.

Je n’investirais pas personnellement en raison de mon dégoût pour une rémunération excessive du PDG. Mais les paris annexes peuvent fournir un coup de pouce aux capitaux propres similaire à ce que vous pourriez obtenir d’un financement par emprunt.

Si et quand son prix atteint les adolescents, l’action PLTR sera un excellent achat.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.