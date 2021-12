Les investisseurs en crypto attribuent le marché baissier actuel à Omicron et au changement climatique

Les investisseurs et les experts en crypto pensent que la variante Omicron de la pandémie de COVID-19 est le principal catalyseur du récent marché baissier. Alors que la classe d’actifs naissante s’est bien comportée pendant la majeure partie de l’année, elle a chuté en décembre suite à la découverte et à la propagation rapide de la souche Omicron.

Les investisseurs craignant que les gouvernements n’introduisent des restrictions plus strictes, ils ont retiré leur argent d’actifs risqués comme les crypto-monnaies, provoquant une spirale descendante du marché. Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin (BTC / USD), la principale crypto par capitalisation, est en baisse à deux chiffres au cours du mois dernier malgré son prix qui a presque doublé jusqu’à présent cette année.

Les altcoins ont également suivi cette tendance, avec Ethereum (ETH/USD), le deuxième plus gros crypto, en hausse de 400% depuis le début de l’année. Cependant, il est sur le point de connaître son pire mois cette année depuis mars 2020.

Brian Kelly, PDG et fondateur de la société d’investissement en monnaie numérique BKCM, pense que la variante Omicron a fait caler l’économie américaine. En conséquence, de nombreux fonds macro qui ont utilisé BTC comme couverture contre l’inflation ont décidé de prendre des bénéfices tout au long du mois de décembre.

Alors qu’il pense que BTC pourrait dépasser les 100 000 dollars (74 325 livres) en 2022, Kelly a déclaré que l’émergence du métaverse pourrait attirer les investisseurs vers les premières opportunités de croissance qu’il offre.

En particulier, les sentiments de Kelly sont, dans une certaine mesure, similaires à ceux de Raoul Pal, PDG de Real Vision, qui a déclaré que le récent krach du marché de la cryptographie émane des investisseurs institutionnels réalisant des bénéfices. Cependant, il pense que la période de prise de bénéfices est terminée et que les crypto-monnaies reprendront en 2022.

Les préoccupations ESG persistent

Selon Lou Kerner, les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) concernant la consommation d’énergie du secteur de la cryptographie ont également contribué au déclin des actifs numériques.

Kerner a noté que,

Aujourd’hui, la « preuve de travail » des machines minières [de criptomonedas] Il est perçu négativement par une grande partie de la communauté des investisseurs en raison de l’énergie qu’il consomme. Mais si vous creusez profondément, une grande partie de l’énergie est de l’énergie qui ne peut être utilisée pour rien d’autre. Par rapport à l’énorme valeur que nous en tirons, je pense que l’énergie sera beaucoup moins préoccupante l’année prochaine.

Alors que les crypto-monnaies ont chuté en décembre, les actions des sociétés qui exploitent ou détiennent des crypto-monnaies ont connu une baisse encore plus prononcée. Par exemple, les actions de MicroStrategy ont baissé de 21%, tandis que Riot Blockchain et Marathon Digital ont baissé respectivement de 38% et 31%.

Selon Kerner, les investisseurs pensent que ces actions et ces crypto-monnaies sont étroitement corrélées. Cependant, il pense que cet état d’esprit changera bientôt à mesure que les investisseurs institutionnels commenceront à mieux comprendre l’industrie de la cryptographie.

Il a noté que la plupart des investisseurs ne peuvent toujours pas comprendre l’exploitation minière car il s’agit d’une petite partie de l’industrie. En tant que tel, il leur est plus facile de considérer le secteur de la cryptographie comme un panier.

