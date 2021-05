Les investisseurs en crypto ont perdu 748 milliards de dollars au cours des sept derniers jours alors que Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et d’autres ont décliné

Pour contrer l’influence démesurée d’Elon Musk sur les prix des cryptos, une nouvelle crypto appelée $ STOPELON a été créée. (Photo .)

Alors que Bitcoin et d’autres cryptos importants tels que Ethereum, Dogecoin, Cardano, Binance Coin, etc. ont considérablement chuté au cours des sept derniers jours, démontrant la volatilité dont ils sont victimes, la valeur totale de 7459 cryptos (suivis) a chuté de 33%. près de 2,25 billions de dollars au 16 mai à 1,50 billion de dollars au moment du dépôt du rapport, selon les données de CoinGecko. Le déclin a entraîné une perte stupéfiante de 748 milliards de dollars pour les investisseurs en crypto. Le prix du Bitcoin avait contracté 27% au cours de la semaine, passant de 48696 $ au plus bas de la semaine à 34224 $ avant une légère augmentation à 35487 $ tandis qu’Ethereum a chuté de 46% de 3730 $ à près de 2000 $ et Dogecoin de 39% de 52 cents à 31 cents.

Le déclin avait conduit à une vente mondiale de cryptos dans les principaux échanges cryptographiques à la suite de multiples événements. Cela incluait les tweets d’Elon Musk la semaine dernière sur «l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les carburants», et suggérant dimanche que Tesla vendrait ses avoirs en Bitcoin ou l’aurait peut-être vendu. déjà – en réponse à un tweet avec la poignée @CryptoWhale. Cependant, tôt lundi, Musk a précisé que Tesla «n’avait vendu aucun Bitcoin». Plus tard, la Chine avait annoncé l’interdiction à ses fournisseurs de services financiers et de paiement d’offrir des services de crypto-monnaie.

Lisez aussi: Pas seulement Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, d’autres cryptos voient également un déclin progressif; L’interdiction de la Chine ajoute à la chute

«La décision de la Chine d’interdire aux banques et aux institutions financières d’offrir des services aux entreprises de crypto-monnaie aura un effet modérateur sur les prix des crypto-monnaies et la capitalisation boursière à court terme. Actuellement, les altcoins et les pièces meme augmentent au détriment du bitcoin. Tôt que tard, la frénésie des pièces de monnaie mème s’éteindrait. Les prix d’Ethereum devraient évoluer en fonction de la valeur qu’ils apportent aux paiements, au système bancaire central et aux entreprises, tandis que Bitcoin continuerait d’avoir des fluctuations sauvages à court terme », a déclaré Sharat Chandra, experte en blockchain, IET Future Tech Panel. Financial Express en ligne.

La façon dont les crypto-monnaies ont influencé les tweets de Musk dans un passé récent en a en fait dérouté beaucoup. En conséquence, pour contrer son influence démesurée sur les prix des cryptos, une nouvelle crypto appelée $ STOPELON a été créée. «Elon Musk est tristement célèbre pour avoir manipulé de manière irresponsable le marché de la crypto-monnaie avec son compte Twitter. Tout récemment, il l’a fait à nouveau, provoquant un crash massif à travers toutes les frontières lorsqu’il a tweeté que Tesla cesserait d’accepter Bitcoin comme moyen de paiement. Quiconque a même une once de pensée critique voit à travers ses mensonges… Il joue avec le portefeuille des gens comme des bonbons, comme le milliardaire narcissique qu’il est et sera toujours. Nous disons ASSEZ. Par conséquent, nous avons créé $ STOPELON. Où nous devenons riches, sans que personne ne contrôle notre destin sauf nous-mêmes », lit-on sur le site Web du nouvel altcoin.

Les suggestions / recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier / investir dans des crypto-monnaies.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.