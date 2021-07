Commerce et investissement

Les investisseurs en crypto sont plus susceptibles de « vivre avec des parents » que d’être propriétaires : sondage

Le nombre de personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies est passé de 9% au début de l’année à 17%, sur la base de 5 098 réponses au cours des deux premières semaines de juillet selon CivicScience, qui a commencé à suivre les attitudes des consommateurs envers la crypto en avril, à mesure que les monnaies numériques continuent de devenir plus courantes.

Selon les données récentes, ceux qui ont investi ou ont l’intention d’investir dans la cryptographie sont des hommes et des jeunes tout en étant relativement égaux entre les niveaux de revenu. En outre, ils sont plus susceptibles de ne pas posséder leur propre maison, ce qui, selon CivicScience, implique un niveau de tolérance au risque pour les investissements financiers.

Sur 7 497 réponses entre mai et juillet, 36% ont déclaré que ne pas comprendre la crypto-monnaie est la principale raison de ne pas y investir, tandis que 20% chacun pense qu’elle est trop volatile ou n’est pas légitime, mais tandis que la première est restée la même, la seconde est passé de 34%, ce qui est logique au milieu de l’adoption croissante et de l’assouplissement quantitatif en cours.

Quant à la raison d’investir dans la crypto-monnaie, s’ils devaient le faire, 26% des 3 168 réponses entre le 17 juin et le 12 juillet ont déclaré un investissement de croissance à long terme suivi de l’investissement à court terme de 24%.

Un bon 17% sont intéressés par des transactions faciles, sûres et rapides via la cryptographie, tandis que 12% le feront pour gagner leur indépendance vis-à-vis des gouvernements. 11% aimeraient également utiliser la crypto pour se couvrir contre les conditions économiques.

Fait intéressant, la jeune génération, en particulier la génération Z, s’intéresse davantage au long terme, contrairement aux 55 ans et plus qui ne le sont qu’à court terme.

De plus, Gen Pop souhaite qu’une banque traditionnelle soutienne la technologie, bien qu’elle ait chuté de 12% depuis avril, tandis que PayPal et Facebook gagnent en popularité.

Fondamentalement, les plus jeunes et les moins riches sont plus optimistes quant au potentiel de la cryptographie à changer la structure du secteur des services financiers.

“Les crypto-monnaies ont certainement une place parmi les institutions financières et les banques traditionnelles, à condition qu’elles soient développées de la bonne manière et servies aux clients les plus susceptibles de vouloir les utiliser”, a déclaré CivicScience.

