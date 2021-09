Les investisseurs en cryptographie giflent Apple avec un recours collectif et revendiquent la distribution autorisée par un géant de la technologie d’une application malveillante: rapport

Apple fait face à un recours collectif intenté par des investisseurs en cryptographie pour une application qui aurait permis aux pirates informatiques de voler leurs pièces.

Selon un rapport du média de contentieux civil Courthouse News Service, des pirates informatiques ont utilisé la boutique d’applications du géant de la technologie pour placer une application de phishing déguisée en portefeuille crypto appelé “Toast Plus” et ont incité les utilisateurs à installer un portail criminel sur leurs appareils.

L’application était censée ressembler à une version du portefeuille crypto populaire Toast Wallet, mais en fait, elle n’avait aucun lien avec elle.

La poursuite – déposée au nom de Hadona Diep par Joshua Whitaker du cabinet d’avocats de Baltimore Aldelphi Law – indique qu’Apple est responsable des pertes subies par les victimes en raison de l’échec de l’examen approprié de l’application avant de la mettre sur l’App Store.

“Bien que l’App Store ait des termes et conditions, y compris des limitations de responsabilité, ces termes et conditions sont le produit de l’adhésion, en ce sens que les consommateurs n’ont aucune autre possibilité pratique d’accéder aux applications pour iPhones et iPads s’ils n’utilisent pas l’App Store ; ces termes et conditions ne sont donc pas applicables à ce cas…

Le fait que Toast Plus n’était pas une application réelle, mais plutôt un moyen de commettre une fraude, rend nul tout contrat existant l’utilisant comme objet.

Selon le rapport, Diep a lié sa clé XRP privée ou sa phrase de départ à Toast Plus pour découvrir plus tard que tous ses actifs cryptographiques avaient disparu.

Des documents judiciaires montrent qu’en plus de l’indemnisation, les plaignants demandent également qu’Apple ne soit pas autorisé à autoriser des programmes similaires à fonctionner dans leur magasin d’applications à l’avenir.

“Le demandeur demande donc que le défendeur soit enjoint et empêché de distribuer de telles applications de” phishing ” ou ” d’usurpation d’identité ” dans l’App Store, et que cette Cour conserve sa compétence sur cette question pour surveiller le respect d’une telle ordonnance. “

