Les investisseurs en fonds communs de placement de détail deviennent prudents en août

Les investisseurs de détail sont devenus prudents en août et ont continué à enregistrer des bénéfices, les actions atteignant de nouveaux sommets. Même si les entrées nettes dans les régimes axés sur les actions en août se sont maintenues à 8 666,68 crores de roupies, selon les données publiées par l’Association des fonds communs de placement en Inde (Amfi), elles étaient 61,6% inférieures aux entrées de 22 583,52 crores de Rs en juillet. Les rachats en août sont restés élevés à 25 002 crores de roupies, les investisseurs de détail continuant de retirer de l’argent de certains programmes d’actions.

Selon NS Venkatesh, directeur général d’Amfi, la forte mobilisation mensuelle en matière d’arbitrage, d’allocation d’actifs dynamique, de flexicap thématique/sectorielle et diversifiée a éclipsé la prise de bénéfices au cours des derniers mois.

Les fonds ciblés et flexi cap ont trouvé la faveur des investisseurs, avec des entrées maximales dans ces catégories. En revanche, les investisseurs ont retiré Rs 613 crore des fonds Value/Contra, Rs 778 crore des fonds ELSS et Rs 162 crore des fonds Smallcap en août.

Les experts du secteur estiment que, tandis que les investisseurs existants passent des programmes d’actions purs à des catégories moins risquées, de nouveaux investisseurs entrent sur le marché avec des fonds hybrides. Les maisons de fonds ont continué à lancer de nouvelles offres de fonds dans la catégorie avantage équilibré au cours du mois, ce qui a contribué à générer des flux.

Gautam Kalia, Head – Investment Solutions, Sharekhan by BNP Paribas, a déclaré : « Le rallye des marchés a attiré de nombreux investisseurs conservateurs à entrer également sur le marché, ce qui explique la croissance constante de la catégorie des fonds hybrides depuis le début de cette année. Les fonds d’allocation d’actifs dynamiques ont connu l’afflux maximal ce mois-ci.

Bien que les flux aient pu refluer par rapport à juillet, force est de constater que la pandémie a aiguisé l’appétit des investisseurs particuliers pour les actions. Les données montrent que les investisseurs de détail représentent désormais 46,87% du total des actifs sous gestion de l’industrie de Rs 36,59 lakh crore. Depuis avril 2021, 53 nouveaux comptes de plan d’investissement systématique ont été ajoutés, portant le total des comptes SIP à 4,32 crore. Les nouveaux SIP enregistrés en août se sont élevés à 25 lakh, ce qui est le plus haut enregistrement mensuel jamais enregistré. Les AUM SIP s’élèvent désormais à Rs 5,26 crore lakh, ce qui représente un tiers des AUM de détail.

L’ensemble des actifs sous gestion de l’industrie a franchi la barre des 36 lakh crore pour la première fois en août, sous l’impulsion des flux d’investisseurs de détail. Les flux d’entreprises vers les programmes d’emprunt sont restés anémiques à 1 074 crore de roupies. Les fonds liquides et au jour le jour ont connu des sorties de fonds au cours du mois.

