Les investisseurs en logiciels peuvent faire mieux que les actions ORCL

Jusqu’à présent, Oracle (NYSE:ORCL) n’a pas été un mauvais investissement.

Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Les performances au cours des 12 derniers mois sont particulièrement impressionnantes, l’action ORCL ayant progressé de 40,52%.

Et je peux voir pourquoi certains investisseurs supposeraient plus d’avantages à l’avenir. L’action ORCL est bon marché, avec environ 17 fois les bénéfices. L’entreprise est stable, avec un leadership dans les principales catégories de logiciels. Un rendement de dividende de 1,7% ne saute peut-être pas, mais il est toujours meilleur que le bon du Trésor à 10 ans.

Mais tant la performance que la valorisation doivent être replacées dans leur contexte. L’action ORCL n’a pas été un mauvais investissement en regardant en arrière. Ce n’est probablement pas non plus un investissement terrible pour l’avenir.

Sur ce marché, cependant, avec tant d’opportunités dans les logiciels et ailleurs dans la technologie, cela ne suffit pas.

Performance de l’action ORCL

L’action ORCL s’est bien comportée ces dernières années – mais le marché a fait mieux.

Le rallye au cours des 12 derniers mois traîne en fait le rendement de 64% dans le Composite NASDAQ. De nombreux stocks de logiciels ont plus que doublé au cours de cette période.

Les performances d’une décennie sont considérablement inférieures: le NASDAQ a presque quintuplé.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Oracle ne se développe tout simplement pas assez vite. En fait, dans le domaine des logiciels, l’optimisme a été envers les entreprises qui opèrent «dans le cloud». Oracle est toujours au milieu d’une transition loin des anciennes offres sur site.

Cette transition n’a pas encore impressionné. Les résultats du troisième trimestre fiscal, publiés le mois dernier, ont montré une croissance totale des revenus de seulement 3% d’une année sur l’autre.

Cette performance n’est pas une valeur aberrante. Au cours de la décennie entre FY2010 et FY2020, les ventes d’Oracle ont augmenté à un taux annualisé de moins de 4%. Et c’est avec l’aide d’acquisitions, notamment l’achat de 9 milliards de dollars de NetSuite en 2016.

Gardez à l’esprit qu’une croissance modeste est survenue à un moment où le logiciel, comme le dit le célèbre essai, «dévore le monde». Il est difficile de regarder ces chiffres et de voir Oracle comme un élément clé d’un tel marché en croissance.

Le cloud peut-il changer la donne?

De toute évidence, Oracle sait que sa croissance n’est pas assez rapide. Et donc il essaie de se rattraper.

Il déplace ses applications ERP (planification des ressources d’entreprise) et CRM (gestion de la relation client) sur site vers le cloud. Et il se concentre également sur sa propre activité de cloud public.

Comme l’a déclaré un dirigeant d’Oracle à Barron’s, «Il est impossible que dans les deux ou trois prochaines années, Oracle soit considéré comme autre chose qu’une société de cloud.»

Mais comprenons ce que cette déclaration et ce que cette transition signifie vraiment.

L’exécutif a probablement raison. Oracle sera considéré comme une entreprise cloud. Voici le hic, cependant: chaque entreprise de logiciels sera considérée comme une entreprise de cloud.

C’est simplement là que tout le marché évolue. Il y aura certainement des exceptions. Pour des raisons de sécurité ou de performances, certaines applications resteront sur site ou dans des environnements dits «hybrides».

Ce seront cependant de petites exceptions. Et si simplement passer au cloud ne change pas vraiment la donne. Au troisième trimestre, par exemple, Oracle a mis en évidence une forte croissance des offres cloud. Les revenus des bases de données autonomes dans le cloud ont plus que doublé; Les ventes de NetSuite Cloud ERP ont augmenté de 24%.

Pourtant, encore une fois, le chiffre d’affaires total n’a augmenté que de 3%. En effet, la croissance du cloud cannibalise simplement les ventes sur site. Pour la plupart, les revenus du cloud sont simplement les mêmes revenus générés d’une manière différente.

Donc, oui, Oracle sera une entreprise cloud. Mais c’est comme dire qu’un constructeur automobile sera dans deux décennies considéré comme un constructeur de véhicules électriques. C’est vrai – mais vrai pour pratiquement toutes les entreprises du marché. Cela ne distingue pas Oracle.

Action ORCL tournée vers l’avenir

Soyons justes. Le stock ORCL n’est pas évalué pour une croissance torride. Les bénéfices du T3 ont été solides, même si l’action a initialement connu une liquidation assez forte. (Les actions se sont ralliées dans le rapport et ont depuis récupéré les pertes, puis certaines.)

Donc, encore une fois, ce n’est probablement pas un mauvais investissement pour l’avenir.

Je crois toujours que les investisseurs peuvent faire mieux. Le logiciel est l’un des marchés finaux les plus attractifs de la technologie. Les marges bénéficiaires sont élevées. Le passage à des revenus récurrents basés sur le cloud ajoute des clients “ persistants ” qui stimulent la croissance à long terme.

Dans ce type de marché, les investisseurs devraient viser les grands gagnants – ceux qui, à eux seuls, peuvent générer une surperformance significative pour tout un portefeuille.

À ce stade, il est très peu probable qu’Oracle soit ce grand gagnant. Une bonne entreprise? Oui. Un bon stock? Probablement. Assez bien? Pas assez.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans l’article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.