Les investisseurs espagnols dans la crypto seront imposés sur les avoirs “ à l’étranger ”

Source: AdobeStock / xtock

Le parlement espagnol a voté en faveur d’une nouvelle loi controversée qui obligera les citoyens à déclarer les avoirs de crypto-monnaie à l’étranger, car le gouvernement semble prêt à prendre “plus de contrôle” sur le secteur de la crypto-monnaie.

Selon une déclaration officielle du gouvernement, la nouvelle loi obligera les Espagnols à “signaler les avoirs et les opérations avec les crypto-monnaies”, sur des jetons “en Espagne et à l’étranger” si les transactions “affectent les contribuables espagnols”.

Le gouvernement a ajouté que “des informations seront nécessaires sur les soldes et les détenteurs des devises, ainsi que sur tous les types d’opérations qui ont été effectuées avec elles”.

“En raison de sa prolifération et de sa popularité auprès des investisseurs et des épargnants, il est nécessaire d’avoir un plus grand contrôle sur les crypto-monnaies”, ont-ils déclaré.