Les investisseurs étrangers deviennent des vendeurs nets après 6 mois d’entrées; réduction de la participation dans ces secteurs en avril

Après six mois d’afflux consécutifs, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) sont devenus vendeurs nets d’actions nationales en avril. Les FII ont retiré 1,29 milliard de dollars de titres nationaux en avril, le plus haut niveau depuis mars 2020, selon le cabinet de courtage et de recherche national Edelweiss Securities. Les sorties se sont produites alors que l’Inde commençait à nouveau à être témoin d’une épidémie massive de coronavirus, tandis que le monde assouplissait les restrictions et élargissait la couverture vaccinale. Avant la sortie du mois dernier, les FPI ont injecté 26,8 milliards de dollars en actions entre octobre 2020 et mars 2021.

Les flux sortants ne représentent qu’une fraction de ce que les FII avaient injecté depuis octobre de l’année dernière. La vente la plus importante a été observée dans les actions du secteur bancaire et financier, où les FII ont retiré 1,29 milliard de dollars. Cela a été suivi par le secteur pétrolier et gazier, où les sorties s’élevaient à 466 millions de dollars, et le secteur de la métallurgie a vu les FII vendre des titres d’une valeur de 242 millions de dollars.

Parmi les autres secteurs qui ont vu les investisseurs retirer de l’argent, citons l’automobile, la logistique, les produits pharmaceutiques, le ciment et les biens d’équipement. Cependant, au cours des trois mois se terminant en avril 2021, le secteur bancaire et financier a enregistré le plus d’entrées de fonds d’investissement, avec l’espace de l’assurance. «Sur les 1,29 milliard de dollars de sorties en avril, 510 millions de dollars sont venus au cours de la première moitié du mois tandis que le second semestre a enregistré des sorties de 787 millions de dollars», a déclaré Edelweiss.

Les produits de grande consommation et le secteur immobilier ont continué d’attirer les investisseurs étrangers, tous deux ayant enregistré des entrées de plus de 200 millions de dollars en avril. L’espace des technologies de l’information a également connu un revirement en avril, les investisseurs devenant des acheteurs nets. La plupart des afflux de fonds vers le secteur des TI ont eu lieu dans la seconde quinzaine d’avril, les cas ayant fortement augmenté en Inde. Au cours des trois derniers mois, les FII ont le plus augmenté leur participation dans les métaux, suivis du pétrole et du gaz, de l’électricité, des biens d’équipement, du ciment et de la logistique.

Sur une base continue de 12 mois, les flux de fonds étrangers ont été largement dirigés vers le secteur bancaire et financier – attirant 9420 millions de dollars, suivis par FMCG à 5394 millions de dollars, pétrole et gaz 2 990 millions de dollars et Captial Goods 2 250 millions de dollars. Actuellement, l’actif des investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) s’élève à 547 milliards de dollars contre 552 milliards de dollars en mars.

