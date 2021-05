Les investisseurs étrangers peuvent rester à l’écart du marché boursier pendant quelques trimestres; désinvestissement peut être un défi | ENTREVUE

Les investisseurs étrangers sont récemment devenus des vendeurs nets de titres nationaux. (Image: REUTERS)

Les investisseurs étrangers sont récemment devenus des vendeurs nets de titres nationaux alors que l’Inde se bat contre une grave deuxième vague de coronavirus. Alors que les marchés développés se rapprochent de la normale et que l’Inde est confrontée à de nouveaux verrouillages, les investisseurs mondiaux pourraient se tourner vers d’autres marchés plutôt que vers l’Inde pendant quelques trimestres, a déclaré Sumit Jalan, Co-Head of India Investment Banking & Capital Markets, Credit Suisse dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online. Sumit Jalan met également en lumière la façon dont India Inc est prête à relever les défis émergeant de la deuxième vague et plus encore. Voici les extraits édités.

Jusqu’à l’année dernière, on parlait de choses qui revenaient presque à la normale en Inde, mais la deuxième vague est susceptible de retarder la reprise. Pensez-vous que les investissements étrangers pourraient être touchés cette année?

Jusqu’à la récente deuxième vague de Covid-19, l’Inde était considérée comme une oasis de stabilité et un potentiel de croissance relativement plus élevé, et par conséquent, des flux supplémentaires de FII se présentaient à nous. Cependant, avec l’intensité de la deuxième vague à laquelle nous sommes confrontés et le rebond des grandes économies développées après la pandémie, les investisseurs mondiaux ont des options pour investir en dehors de l’Inde, et cette tendance pourrait se poursuivre au cours des deux prochains trimestres.

Les plans de désinvestissement n’ont pas vraiment abouti l’année dernière pour le gouvernement, cet exercice sera-t-il différent ou la pandémie est-elle à nouveau susceptible de jouer le trouble-fête?

Les désinvestissements comportent des éléments structurels qui ne changent pas, et étant donné la pandémie et l’appétit temporairement réduit des investisseurs pour l’Inde, cela rend les flux de capitaux et la conclusion d’opérations complexes plus difficiles.

À ce stade, dans quelle mesure India Inc est-elle bien placée pour relever les défis émergeant de la deuxième vague?

L’appétit entrepreneurial pour le risque en Inde est généralement dans une zone prudente à l’heure actuelle, sauf dans certains secteurs émergents et nouveaux tels que les secteurs de la santé, de la consommation et de la technologie. En outre, le surendettement des bilans des entreprises a été en grande partie résolu au cours des derniers trimestres grâce à la réduction de la dette, à la baisse des investissements et à des augmentations de capital. À ce titre, nous nous attendons à ce que les capitaux propres primaires dans les entreprises restent faibles, à l’exception des secteurs mentionnés.

À quoi ressemble la situation en termes de promesses de dons des promoteurs? Quels secteurs semblent vulnérables à cet égard?

Les promoteurs ont largement évité de s’engager au cours des derniers trimestres; au contraire, beaucoup ont tenté de rembourser et de réduire leurs emprunts. Les entreprises des secteurs traditionnels et des conglomérats ont cependant continué à emprunter de manière sélective. Les secteurs de l’immobilier, des infrastructures et des flux de trésorerie illiquides restent vulnérables.

Zomato a déjà déposé son DRHP. Voyez-vous d’autres grands noms d’Internet se précipiter pour des introductions en bourse cet exercice?

Le marché des capitaux est la destination finale de la plupart des formes d’investissement privé, et l’Inde dispose d’un solide écosystème d’actions. Nous nous attendons à ce que les fenêtres de marché soient volatiles dans le monde actuel du VUCA (volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté), mais des opportunités sur les marchés continueront à émerger, ce qui sera constructif pour de nombreux types d’introductions en bourse. Internet et l’économie numérique restent un thème privilégié.

Pensez-vous que certaines des sociétés qui devraient s’inscrire sur le marché intérieur pourraient plutôt se tourner vers les marchés boursiers étrangers?

Avec les nouvelles tendances telles que les SPAC et les listes directes potentielles de sociétés domiciliées à l’étranger, les émetteurs peuvent envisager un certain nombre d’options de cotation en fonction de leurs objectifs stratégiques. Dans certains cas, une cotation offshore peut avoir du sens, mais dans la majorité des cas, la robustesse du marché des capitaux indien permet à la plupart des investisseurs de renom dans le monde de continuer à participer à une cotation nationale en Inde.

Après le budget, nous avons beaucoup entendu parler de plus de REIT et d’InvIT qui pourraient arriver, nous avons vu PowerGrid InvIT, pourrait-il y avoir plus d’actifs de ce type sur le chemin de Dalal Street?

Le Credit Suisse a conseillé sur les premières cotations InVIT et REIT dans le pays, et nous avons constaté un appétit croissant des investisseurs et une compréhension plus sophistiquée de la part des régulateurs, ce qui est de bon augure pour de nouvelles cotations de ces sociétés offrant un rendement attractif et des actifs de qualité. Cette diversification des classes d’actifs est positive pour la base d’investisseurs indiens et pour des secteurs tels que l’immobilier et les infrastructures.

